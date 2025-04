La grande passione di Thomas: "Quel giorno ho scelto la toga"

C’è un momento preciso in cui la passione smette di essere solo un sentimento e diventa una direzione. Per Thomas Tessarini, studente bellariese di Giurisprudenza al campus di Ravenna dell’Università di Bologna, questo momento è arrivato nella finale della 20ª edizione della National moot court competition organizzata da Elsa Italia, dove ha conquistato il secondo posto insieme al collega Matteo Iannazzone. "Questo traguardo ha significato tantissimo, – racconta il 23enne – mi ha reso fiero di me stesso. Io solitamente sono molto critico, faccio fatica a dirmi bravo, ma stavolta ho provato davvero orgoglio". E non si tratta solo di una coppa o di una posizione sul podio, ma di un percorso fatto di studio, dedizione e sogni che iniziano a diventare tangibili. "Ho lavorato tanto, ho studiato molto. Essendo una mia passione il diritto penale e costituzionale, questo risultato mi ha fatto rendere conto che l’amore che ho verso queste materie è riconosciuto, ricambiato. Riesco a capirle, a gestirle". La competizione, ospitata a Pavia, ha coinvolto 50 squadre da tutta Italia. I partecipanti si sono sfidati nella redazione di memorie e in arringhe simulate su casi giuridici complessi. "Fare queste tipologie di esperienze – spiega Thomas – è toccare con mano il diritto pratico. Il diritto non è più astratto: diventa realtà, parola viva. E parlare davanti a un pubblico è una sensazione fortissima". In finale, un colpo di scena: il collegio giudicante decide di invertire i ruoli. "Se prima rappresentavamo l’Avvocatura dello Stato, a due ore dalla discussione ci hanno detto: "Ora difendete l’imputato" – racconta –. Abbiamo avuto 90 minuti per preparare la difesa. È stato il momento più difficile, ma anche il più stimolante". Thomas quindi si isola. Cuffie nelle orecchie. Poi il silenzio interiore. E arriva l’ispirazione: "Ho pensato alle arringhe di Calamandrei. Le ho rilette, mi sono lasciato trasportare dalla loro forza, e ho scritto il mio discorso". Il caso ruotava attorno al suicidio medicalmente assistito: "Una questione delicatissima, umana e giuridica". Quel giorno Thomas ha scoperto qualcosa in più di sé: "Questa esperienza ha confermato il mio desiderio di diventare un Pubblico Ministero. Mi sento a mio agio in piedi davanti ai giudici, a parlare. So anche che è una professione di responsabilità avendo a che fare con vicende complesse, anche dal punto di vista umano". Perché, conclude: "La toga è un simbolo della giurisprudenza ed è un peso. Ed io in quella finale, ho capito che è un peso che voglio portare".

Aldo Di Tommaso