La grande umanità e l’amore che si respirano nei nostri ospedali

Caro Carlino, da due settimane mi trovo ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini, nel reparto Neurologia, in Medicina 1. Vorrei con questa mia lettera rivolgere un sentitissimo e grande elogio ai medici che operano nel reparto citato, per la loro umanità verso i pazienti. Un particolare ringraziamento al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari per la loro grazia e gentilezza quando si rivolgono a noi degenti. Sono tutti sempre disponibili, in qualunque momento. Un grazie di cuore a tutto lo staff.

Ulderico Tonini