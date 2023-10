La Granfondo corre con 3.500 iscritti

È decollata la nona edizione della Granfondo Squali Trek Cattolica-Gabicce Mare fissata in calendario per i prossimi 10,11 e 12 maggio. E gli obiettivi per l’evento cicloturistico locale sono già ambiziosi con numeri importanti: "Puntiamo a superare gli iscritti dell’anno scorso e dunque l’obiettivo è arrivare almeno a quota 3.500 – conferma Filippo Magnani, tra i principali organizzatori della Gran Fondo – per raggiungere le 10mila presenze turistiche in un weekend che è diventato oramai un classico appuntamento del cicloturismo nazionale. Location principale per l’accoglienza con stand e partenza sarà sempre l’Acquario di Cattolica, il 10 maggio. Il venerdì sarà dedicato a una gimkana dei bambini, il sabato alla corsa Squali Gravel lungo la Valle del Conca, poi domenica alle 7.30 la partenza della Gran Fondo Squali Trek in via Corso Italia, davanti all’Acquario, con arrivo a Gabicce Monte con il maxi ristoro e la classica rustida di pesce e piadina. Siamo sempre cresciuti nei primi 8 anni, quindi vogliamo crescere ancora in questa nona edizione". Alla presentazione erano almeno 200 le persone che hanno preso parte all’evento organizzato al Waldorf Palace hotel. "Con questo evento – continua Magnani – abbiamo voluto ringraziare i 400 volontari che collaborano alla riuscita della Granfondo". Il programma della tre giorni, organizzata dal Veloclub Cattolica, guidato da Massimo Cecchini, e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare, coordinato da Roberto de Biagi, conferma poi anche gli eventi collaterali come la Squali Gravel e la famosa Squali 46, quest’ultima dedicata a Valentino Rossi. "Non si tratta solo di un evento sportivo, ma tramite il ciclismo si fa esperienza del territorio" commenta la sindaca Franca Foronchi.

lu. pi.