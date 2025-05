La Granfondo festeggia la ’decima’ sfondando quota tremila iscritti

La Granfondo Squali è pronta a festeggiare la ’decima’. La decima edizione di una competizione che di anno in anno macina iscrizioni e pernottamenti, facendo correre non solo gli appassionati delle due ruote bensì anche il volano economico per tutto il territorio di Cattolica. Anche per quest’anno, infatti, la Granfondo ha già superato la quota di tremila iscritti nei tre giorni di eventi programmati a partire da venerdì. Un numero che, tradotto, significa "10mila pernottamenti" come riassume lo stesso Filippo Magnani, coordinatore dell’evento.

"La Granfondo Squali del 9-10-11 maggio 2025 compirà dieci anni – continua Magnani – e da giovanissima ora è diventata una splendida adolescente senza perdere però la sua identità, anzi rafforzandola anno dopo anno. L’obiettivo del comitato organizzatore unito alle due amministrazioni locali era ed è quello di offrire una grande festa dello sport e dell’aggregazione per tutti. La sua unicità, rispetto al panorama di riferimento, è di fatto questa: un festival del ciclismo dove l’agonismo è solo uno dei tanti ingredienti. La festa di tutti per tutti è la vera protagonista. Per questa decima edizione la Shark Arena, (confermata presso l’Acquario di Cattolica) con la presenza di oltre settanta brand di settore, si riconferma come un’importante area expo per gli appassionati e la festa finale a Gabicce Monte sul balcone naturale dell’Adriatico è la perfetta conclusione di un grande evento che occupa tutto il weekend".

Domenica 11 maggio sarà il grande giorno per la decima edizione della Granfondo Squali dopo i due di eventi che la precederanno. L’apertura delle griglie è fissata per le 6:30, mentre, presso la segreteria, sarà possibile iscriversi ancora, ma solo alla Squali 46. Tre i percorsi proposti: il lungo da 128 km e 2020 m di dislivello, il medio da 85 km e 1393 m di dislivello, e, la Squali 46, di 46 km e circa 700 m di dislivello. Il via ufficiale verrà dato, come da rito, dallo speaker ufficiale Ivan Cecchini alle ore 7:30. A disposizione degli accompagnatori ci sarà un trenino gratuito che porterà da Piazza delle Nazioni, in fondo a Via Carducci, a Gabicce Monte, mitico traguardo della gara, dove si terrà il maxi-ristoro a base di “rustida” di pesce azzurro, preparata dalle sapienti mani dei bagnini locali e dei volontari, piadine e fiumi di birra ghiacciata.