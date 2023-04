La Granfondo squali fa correre il turismo

Tutto pronto per l’ottava edizione della Granfondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare, presentata ieri mattina al Mississippi di Gabicce Mare alla presenza dei due sindaci. Un evento che coinvolge oltre 3mila ciclisti, con quasi 10mila presenze turistiche in tre giorni. La Granfondo, organizzata dal Veloclub Cattolica del presidente Massimo Cecchini e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare guidato da Roberto de Biagi, con il coordinamento di Filippo Magnani, è prevista per il weekend dal 12 al 14 maggio. Tra le sorprese due nuovi eventi ciclo-turistici, la Squali Gravel del sabato pre-gara e la Squali 46, terzo percorso di domenica 14. Infatti a fianco dei due percorsi confermati, il lungo di 128 km con 2.020 m di dislivello e il medio di 85 km con un dislivello di 1.393 m, se ne aggiunge un terzo, Squali 46. Un tracciato più corto e leggero, adatto a tutti coloro che volessero vivere in prima persona le emozioni della Squali Trek (con bici da corsa, mountain bike o anche e-bike ed e-gravel) senza l’agonismo della gara e l’assillo del cronometro, con un chilometraggio appunto di 46 km, numero che racchiude le gesta di Valentino Rossi.

La partenza sarà come per gli altri due percorsi dall’ Acquario di Cattolica domenica 14 ma poi ci sarà la fermata al ristoro in centro a Tavullia. L’altra novità riguarda invece sabato 13 maggio la Squali Gravel, un vero e proprio viaggio di emozioni e di puro relax a stretto contatto con la natura. Due i percorsi proposti, con i nomi in onore dell’acquario di Cattolica: il Verdesca tour di 50 km con guide esperte della Valle del Conca e il Toro tour di 105 km con traccia Gpx fornita dalla segreteria prima della partenza. "La Granfondo degli Squali – spiega la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi – rappresenta un appuntamento che riesce a valorizzare al meglio questa nostra terra unendo mare e collina, costa ed entroterra. Ogni anno attendiamo l’arrivo di migliaia di ciclisti, di cui numerosissimi stranieri, ed è quindi un’occasione unica per destagionalizzare l’offerta turistica".

Luca Pizzagalli