La guardia di finanza fiuta il ’nero’. Pizzicati 36 evasori totali in un anno

Tra di loro ci sono autotrasportatori, estetiste e rappresentanti di commercio. Ma non mancano i proprietari di allevamenti di cani e imprenditori del turismo. Sono i 36 evasori totali pizzicati nel corso del 2023 dalla Guardia di Finanza di Rimini. Persone che non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi, pur non vivendo in condizioni di povertà, ma anzi godendo di un tenore di vita in alcuni casi invidiabile. Quello che sta per concludersi è stato un anno intenso per le Fiamme Gialle riminesi, impegnate su vari fronti. Forte l’attenzione sul territorio con i finanzieri che dal 1 gennaio al 15 dicembre hanno controllato 4 mila mezzi e 6mila persone. Oltre 1.200 le verifiche sull’emissione degli scontrini fiscali e 300 le irregolari contestate.

Bar e ristoranti tra le categorie maggiormente sanzionate. Per quanto riguarda l’impiego sommerso, sono stati 160 i lavoratori in nero rintracciati e 40 i datori di lavoro verbalizzati. Nel corso dell’anno e delle diverse attività d’indagine della polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, le proposte di sequestro sono state di 62 milioni di euro, 10 milioni quelle effettuate. Nel settore del riciclaggio, 31 milioni proposti a sequestro e 11 milioni effettuati. Oltre 17 milioni di euro di beni confiscati. Diverse le operazioni di rilievo che, nel corso del 2023, hanno visto scendere in campo i militari delle Fiamme Gialle guidati dal comandante provinciale, il colonnello Alessandro Coscarelli.

Tra queste, va ricordata "Steal Oil" che ha consentito di smantellare un’associazione per delinquere con base a Rimini, che aveva illecitamente importato in Italia circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base Nato in Belgio, destinato a società greche, in ipotesi d’accusa illecitamente miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato. Con "Missing Trucks" i finanziari hanno invece dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni dal valore di circa 10 milioni di euro, costituito da un enorme parco automezzi composto da 148 veicoli tra camion e rimorchi e disponibilità finanziarie detenute anche all’estero. Importanti i risultati conseguiti inoltre sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale e della contraffazione di marchi e brand. Molte delle operazioni condotte hanno visto impegnato, in prima linea, il compianto tenente colonnello, Roberto Russo, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria di Rimini deceduto il 25 novembre scorso a causa di un malore in mare mentre faceva kitesurf.