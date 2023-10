La guardia medica critica l’Ausl: "Troppi tagli e centrale trasferita"

Sarà che i cambiamenti sono sempre difficili da digerire. Sarà che la via dei Cau (Centri assistenza urgenza) pare proprio che cominci da Rimini e più generale dalla Romagna per testare la bontà di un modello che piano piano è in programma di essere esteso a livello regionale. Sarà che non a caso il pronto intervento di Cattolica lavora già da Cau. Ma la rivoluzione dell’emergenza-urgenza non ha ancora finito di fare discutere sul nostro territorio. Anzi, pare aver appena iniziato.

A cominciare da una lettera, in preparazione e che verrà inviata in questi giorni a tutti i sindaci della provincia, a cui il personale sanitario della continuità assistenziale - o più comunemente "guardia medica" - affiderà tutte le proprie perplessità e timori per il rimaneggiamento di un sistema che secondo i medici della continuità assistenziale: "Funziona e piuttosto ha bisogno di ritocchi, non stravolgimenti". Stravolgimenti infatti sarebbero quelli che lamentano i medici della continuità assistenziale di Rimini, che conta circa 50 persone e delle quali quasi la totalità sottoscriverà il contenuto della lettera di protesta per i sindaci, ma rivolta all’Ausl Romagna.

Nello specifico, i timori dei medici della continuità assistenziale riguardano in primis il trasferimento all’orizzonte della centrale operativa territoriale. Nei piani dell’Ausl - ricordati anche in un recente incontro di fine settembre con la guardia medica - ci sarebbe infatti di accentrare la centrale operativa della continuità assistenziale - volgarmente gli operatori che rispondono alle chiamate dei cittadini per poi indirizzare il paziente verso il luogo di cura adeguato - a Ravenna, affidando il telefono a personale laico e non medico, come invece avviene ora. Perciò la lettera porterà con sé la richiesta di non smantellare la centrale operativa del territorio, per garantire comunque così anche un parere medico sui casi che contatteranno la guardia medica.

L’altro nodo da sciogliere è infatti un taglio netto, un dimezzamento, dei medici impiegati nelle visite domiciliari. Al momento, il territorio provinciale di Rimini oltre ai dottori nella centrale operativa (3) può contare su 9 medici che fanno le visite domiciliari. Nel futuro però, questo numero dovrebbe passare secondo la tabella di marcia della ‘rivoluzione Cau’ a 4 o 5, di cui 2 per il distretto di Riccione e 23 per quello di Rimini. Un ridimensionamento di numeri che non fa dormire sonni tranquilli al personale della guardia medica e che lascia intravedere quello che i medici chiamano "un sempre più probabile sconfinamento nell’emergenza". Ossia nei compiti di Pronto soccorso, che i Cau sarebbero chiamati ad alleggerire.

"Centralizzando tutto verso i Cau si aumenta la confusione", è il succo del contenuto della lettera in preparazione da parte dei medici della continuità assistenziale e mirata non tanto a bloccare l’avanzata dei Cau, quanto a impiantare nell’impalcatura sanitaria su cui a livello regionale si è scelto di puntare aggiustamenti "concreti" per non assistere a un troppo deciso ‘cambio-rotta’.

