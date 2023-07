La guerra ai ’furbetti’ In tre anni 32 milioni recuperati dall’evasione

Negli ultimi tre anni il Comune di Rimini ha incassato 32 milioni grazie al recupero dell’evasione fiscale. La voce che pesa di più nel ’tesoretto’ raccolto è quella dell’Imu, con ben 20 milioni di euro recuperati. Seguono poi la Tari (la tassa di smaltimento rifiuti) con 9,4 milioni, e l’imposta di soggiorno con 1,8. A queste voci si aggiungono altri recuperi – per importi inferiori – sull’imposta sulla pubblicità e affissioni, su qualle di scopo e su altre tasse locali.

È una montagna di denaro che Palazzo Garampi ha deciso di investire per "mense, inclusione scolastica e anche verde pubblico", spiega l’assessore al bilancio Juri Magrini. "L’attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali ci ha permesso di liberare risorse che hanno contribuito a garantire qualità e quantità dei servizi, oltre che avere maggiore capacità per dare corpo agli investimenti – sottolinea Magrini – Inoltre l’azione contro gli evasore ci ha dato la possibilità di sterilizzare tariffe e imposte, a partire dalla tassa rifiuti, che siamo riusciti a congelare, nonostante l’incremento previsto dal piano economico di Atersir, proprio in virtù delle risorse accantonate nell’avanzo vincolato".

Se il Comune è riuscito ad accantonare tanto nel corso degli ultimi tre anni attraverso l’attività di recupero, lo si deve anche – rimarca Magrini – alla cosiddetta tax compliance. "I risultati sono il frutto di un’attenta e approfondita attività dell’ufficio tributi del Comune, che persegue un duplice ambizioso obiettivo: da una parte supportare i contribuenti nel regolarizzare le loro posizioni, dall’altra far emergere e colpire le situazioni più gravi. L’amministrazione, avvalendosi dell’esperienza accumulata in anni di attività e col supporto di nuove competenze esterne in ambito catastale ed informatico, ha messo a punto una strategia di tax compliance specifica per ogni tipologia di tributo". Si parte dall’analisi delle varie banche dati e dall’approfondimento del contesto in cui ci si muove. "Penso per esempio – continua l’assessore – all’imposta di soggiorno e all’introduzione del versamento mensile, che consente al Comune un monitoraggio più puntuale così come la maggiore attenzione rivolta alla ‘volatilità’ delle imprese, applicando procedure di sospensione e revoca delle licenze in presenza di gravi irregolarità fiscali". Pagare le tasse può far storcere il naso, ma "la sfida è far capire come ognuno possa in qualche modo essere artefice della crescita della città".

