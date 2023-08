La guerra dei chiringuito: i ristoranti fanno ricorso al Tar

La guerra sui chiringuito finisce in tribunale. Stavolta non c’entrano i balli e le feste sulla sabbia. Nel mirino c’è uno degli ultimi chioschi a riva aperti a Rimini, nella zona di Rivabella. Il nuovo chiringuito ha debuttato proprio quest’estate, ma secondo i titolari dei ristoranti vicini "non poteva aprire".

Ecco perché le società che gestiscono i ristoranti Altamarea e Lazy, così come i gestori di uno stabilimento della zona, hanno fatto causa al Comune e al titolare del bagno che ha aperto il chiringuito. È stato presentato il ricorso al Tar, in cui si contesta il via libera del Comune e si chiede ai giudici di annullare il provvedimento. "Ma prima di arrivare alle carte bollate e fare causa – spiegano alcuni degli operatori che hanno avanzato il ricorso – abbiamo cercato di ragionare con il Comune. Facendo notare che si stava per autorizzare un chiringuito di un altro operatore nelle vicinanze di due ristoranti che nulla hanno a che fare con quella attività. Con tutte le conseguenze del caso".

Secondo gli operatori che hanno fatto ricorso, "la presenza di un chiringuito a due passi dalle nostre attività ma gestito da altri, ha causato non pochi problemi quest’estate. E ha generato molta confusione tra i bagnanti stessi". Il Tar ha deciso di valutare in tempi rapidi il ricorso: verrà discusso a ottobre, a stagione finita. Nella loro azione legale gli operatori si sono anche avvalsi della consulenza del consorzio dei ristobar di spiaggia.