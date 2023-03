La guerra dei polli: anche San Leo dice no "Grave impatto dell’allevamento sull’ambiente"

Anche i ’vicini di casa’ adesso si smarcano dal progetto del nuovo maxi allevamento di polli della Fileni a Maiolo. I capigruppo della minoranza di San Leo, Alessandro Tosarelli e Francesca Mascella, hanno presentato un’interpellanza urgente all’amministrazione chiedendo di prendere posizione contro l’allevamento. Tosarelli e Mascella lo avevano già anticipato nell’ultima seduta consiliare. I due consiglieri di minoranza sono preoccupati dei possibili effetti dell’impianto progettato a Cavallara di Maiolo, per questo chiedono l’impegno di vigilare sulla salubrità dell’aria e dell’acqua, nonché di verificare l’efficacia delle garanzie fornite in ordine all’assenza di inquinamento dei corsi d’acqua dai quali, a valle dell’allevamento, si effettua il prelievo per uso civile (Pietracuta, Secchiano, Torriana e anche la Repubblica di San Marino).

L’arrivo dell’allevamento di Fileni fa scattare preoccupazioni anche sulle potenziali ripercussioni sull’economia locale. Da qui, l’auspicio dei consiglieri "per un generale ripensamento del progetto". E c’è anche il timore per "eventuali riflessi sulla - recente candidatura a patrimonio dell’Unesco del geosito di San Leo, che si trova ad appena 500 metri dall’area dell’allevamento di polli". Questo riconoscimento, "irrinunciabile per il rilancio del nostro territorio, non rischia di risultare compromesso da interferenze con l’allevamento?".

Ma la battaglia contro il nuovo polo avicolo di Maiolo continua anche in Regione. Dopo i Verdi e il Pd, torna alla carica anche il Movimento 5 stelle. La consigliera pentastellata regionale Silvia Piccinini (foto) chiama in ballo anche la presunta incompatibilità del maxi allevamento Fileni con le attività della comunità Papa Giovanni XXIII "che ospita persone in condizione di fragilità". La Piccinini chiede quindi alla Regione "se e attraverso quali modalità intenda confrontarsi con il comitato".

m.c.