La guerra dei polli Tensioni in consiglio, l’Unione: "Vigileremo"

Vigilare e partecipare a incontri e tavol, per verificare la correttezza dell’iter che porterà al nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo. È quanto si impegna a fare l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, che ha approvato venerdì sera un ordine del giorno bipartisan, presentato da vari consiglieri di maggioranza e minoranza: Wild (Santarcangelo), Tosarelli e Mascella (di San Leo), Valli (Novafeltria), Peruzzi (Sant Agata Feltria), Sartini (Pennabilli). L’ente si è impegnato a farsi parte attiva per vigilare sullo stabilimento e chiede l’istituzione di una commissione, che verifichi la correttezza dell’adozione del provvedimento autorizzativo e dell’esecuzione del progetto.

Il risultato è arrivato in un consiglio attraversato da tante tensioni, non solo per la presenza della polizia locale e di una quarantina di membri del comitato ’Per la Valmarecchia’, che da mesi si batte contro il nuovo maxi allevamento di Maiolo. Le tensioni sono cominciate subito. Il primo punto all’ordine del giorno era l’allevamento di Maiolo. Ma il sindaco di Montecopiolo Rossi ha chiesto di cambiare l’ordine degli argomenti e affrontare per ultima la questione dei polli, lasciando di stucco i rappresentanti del comitato e i consiglieri Baschetti (Verucchio) e Contucci (Poggio Torriana), che dapprima per protesta hanno abbandonato l’aula per poi rientrare.

Durissimo Baschetti: "Da mesi l’Unione ha rilasciato un parere tecnico di carattere paesaggistico e idrogeologico. Strano che la giunta dell’Unione, formata dai sindaci, non si sia resa conto che stava arrivando un allevamento di polli...". La minoranza si è astenuta dichiarando la disponibilità a partecipare ai lavori della eventuale commissione.

Il comitato vuole evitare conflitti di interesse. "La giunta nomini tra i componenti della commissione dei tecnici indipendenti da chi ha partecipato all’iter autorizzativo e all’elaborazione degli strumenti urbanistici. Vediamo sempre i soliti nomi, coinvolti anche come progettisti da Fileni. Vigileremo affinché questo accada, pronti a denunciare all’opinione pubblica e - se necessario - alla Procura eventuali conflitti di interesse". In ogni caso "il progetto può e deve essere fermato". Il comitato è rimasto sorpreso dalla presenza della polizia locale: "I cittadini non dovrebbero spaventare gli amministratori".

