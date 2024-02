La guerra delle fiere. Sadegholvaad all’attacco: "Bologna ci ruba gli eventi offrendo spazi gratuiti"

Bologna provoca, Rimini risponde. Nel consiglio tematico dedicato al turismo dell’altra sera, si è parlato tanto anche delle prospettive di Ieg e delle manifestazioni previste alla Fiera, tra conferme e novità. E proprio parlando della Fiera, Jamil Sadegholvaad si è tolto più di un sassolino contro la concorrenza di Bologna e il sindaco felsineo Matteo Lepore. "Non è bello scoprire – attacca il sindaco di Rimini – che Bologna fa azioni di dumping per portarci via manifestazioni fieristiche, offrendo i padiglioni a costo zero".

Sadegholvaad in consiglio comunale non è entrato nei dettagli, ma fin da subito è stato evidente a quale evento si riferisse. Si tratta del Web marketing festival, che nelle ultime edizioni è stato ribattezzato We make future. Una manifestazione nata a Rimini, che per anni si è svolta al Palacongressi e che poi è diventata talmente grande da trasferirsi alla Fiera. Il festival quest’anno, per la prima volta, non si terrà a Rimini ma alla Fiera di Bologna. Che ha offerto agli organizzatori della manifestazione i propri padiglioni a costo zero, pur di portare il festival sotto le Due Torri. E che sia stato una sorta di scippo, in fondo, lo ha ammesso lo stesso Lepore. Nella puntata de Le Iene del 30 gennaio il sindaco di Bologna, intervistato sulla contestata Zona 30 in città, quando gli hanno fatto notare che Sadegholvaad ha assicurato che a Rimini la Zona 30 non si farà mai, ha risposto sorridendo: "Mi dispiace che gli abbiamo rubato una fiera importante, forse si è arrabbiato...".

Finita qui? No, perché quando è stato dato l’annuncio ufficiale che We make future nel 2024 si sarebbe tenuto a Bologna e non a Rimini, Lepore aveva comunicato sui social la notizia con un video che sa di vera e propria sfida a Rimini. Nel filmato si vede un uomo che vola dalla Fiera di Rimini a quella di Bologna. Non è l’unico sgambetto subito, perché Bologna ha tentato di scippare altrI eventi a Rimini. E Sadegholvaad ora non le manda a dire: "Non è bello scoprire che Bologna fa azioni di dumping per portarci via le manifestazioni fieristiche. Questo non è proprio il modo di fare sistema. La nostra regione avrebbe più forza se lavorasse insieme". Già, le nozze tra le due fiere, di Rimini e Bologna: un matrimonio annunciato per anni e mai concluso. "Noi ci abbiamo provato – assicura Sadegholvaad – e non ci siamo riusciti. Ma Rimini è talmente forte risponde con i risultati".

Per il sindaco il ruolo di Ieg sarà sempre più strategico non solo per fiere e turismo, ma anche per il futuro dell’aeroporto. Per questo ha nuovamente spronato Ieg e gli altri Comuni della costa a investire sul ’Fellini’, come farà Rimini a partire da quest’anno. Palazzo Garampi ha messo a bilancio per il 2024 "un milione di euro per le iniziative promozionali, consentite dalla legge, per lo sviluppo dei voli a Rimini. E avremo i primi effetti già quest’anno con un incremento di alcune rotte (aumenteranno le frequenze settimanali per i voli da Londra e altre destinazioni), che dovrebbero far crescere di circa il 25 per cento i passeggeri a Rimini nel 2024, arrivando così a quota 350mila". Ma "ci aspettiamo grandi novità soprattutto nel 2025 – conclude il sindaco – La società di gestione dell’aeroporto sta lavorando per portare nuove rotte, ci sono contatti avviati che potranno darci grandi soddisfazioni". Uno degli obiettivi principali è il ritorno dei voli dalla Germania.