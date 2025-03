La guerra delle vongole. Romagna e Marche divise sul riconoscimento Igp

Tra Romagna e Marche scoppia la guerra delle vongole. Ovvero, la guerra del marchio Igp, richiesta per la ‘Purassa’ dall’associazione omonima di pescatori marchigiani, con sede a Fano. Che per presentare il progetto del mollusco protetto ha indetto per oggi alle 16 nella cittadina marchigiana una "riunione di pubblico accertamento relativa alla richiesta di riconoscimento della Igp Purassa". Incontro che si terrà alla presenza dei funzionari del Ministero delle Politiche e della Sovranità Alimentare. Un incontro che si annuncia molto caldo. Il global warming non c’entra: non ci saranno solo i funzionari del ministero e i pescatori marchigiani, ma anche i riminesi.

"Saremo a Fano anche noi del Consorzio Gestione Molluschi di Rimini – attacca il presidente Michele Castelluccia - e diremo a gran voce che siamo contrari. Perché il riconoscimento Igp alla vongola dei marchigiani escluderebbe in futuro ulteriori riconoscimenti Igp della vongola romagnola, ma in generale di quella dell’intero Adriatico. Che noi invece vogliamo proporre. Chiedendo ai marchigiani una sorta di ‘emendamento’ al loro disciplinare che hanno presentato al Masaf, che estenda a tutto l’Adriatico il marchio Igp, come giusto". Non passerebbe in futuro neppure un Igp con denominazione simile (tipo ‘Puraza’): rischierebbe l’accusa di plagio. Sinora sono caduti nel vuoto i tentativi fatti dal Consorzio riminese (36 barche) insieme al Consorzio vongolari ravennate (18 barche), di arrivare a un accordo sul marchio Igp. Che nel frattempo ha concluso l’iter istruttorio presso il Masaf, e la richiesta per l’Igp alla ‘Purassa’ targata Fano ha avuto il parere favorevole da parte del Regione Marche. Come indicato nel disciplinare, di cui verrà data lettura oggi, l’indicazione Geografica Protetta ‘Purassa’ è riservata ai molluschi bivalvi appartenenti alla specie Chamelea gallina (o Venus gallina) pescati nella zona di produzione compresa tra la foce del torrente Tavollo che delimita il confine fra Marche ed Emilia-Romagna, e il traverso della località di Marzocca (provincia di Ancona).

"Ma già a partire dalla fine dell’800 – insiste Castelluccia - numerosi fonti storiche attestano l’uso della denominazione ‘Puraza’ quanto meno nel territorio della Provincia di Rimini e di Forlì-Cesena, utilizzata per identificare le vongole pescate sulle coste romagnole. Qualora la richiesta di riconoscimento della Igp ‘Purassa’ come attualmente formulata giungesse a registrazione, l’uso della denominazione ‘Puraza’ per identificare le vongole pescate sulle coste romagnole, potrebbe essere considerato in violazione delle norme che tutelano le Indicazioni Geografiche Protette".

