La guerra in Fratelli d’Italia: "Nessun piano segreto contro Zilli"

I Fratelli sull’orlo di una crisi di nervi. La resa dei conti iniziata a Rimini in vista dei congressi comunali e di quello provinciale, rischia di lasciare strascichi molto pesanti in vista dei congressi provinciali e comunali di Fd’I. La rottura tra Gioenzo Renzi e Filippo Zilli appare ormai insanabile. Tanto che ci sarebbe stato, alcuni giorni fa, un incontro segreto di Renzi con altri big del partito, tra cui la deputata Beatriz Colombo e i consiglieri Carlo Rufo Spina e Nicola Marcello, per lavorare alla ’squadra’ da contrapporre a quella di Zilli, che aspira a candidarsi a nuovo segretario provinciale di Fd’I al congresso (che si terrà entro l’anno).

Ma Renzi, come già aveva fatto ieri Marcello, assicura che "non ci sono stati incontri segreti con altri esponenti del partito, né accordi sottobanco sui candidati. Anche perché, al momento, del congresso provinciale e di quelli comunali non sappiamo nulla, se non che si faranno entro fine anno. Stop. Fine". Ecco perché il decano e capogruppo di Fratelli d’Italia tiene a ribadire "che si ci sono faide all’interno di Fratelli d’Italia a Rimini. Quello che avevo da dire su Zilli l’ho detto, per me è finita lì". Un passo indietro: dopo che Zilli si è dimesso da consigliere comunale, ufficialmente per "impegni familiari, lavorativi e del partito", Renzi al Carlino aveva dichiarato: "Zilli si è visto e sentito poco in consiglio. Anche come vicecommissario ha fatto poco".

Non va oltre Renzi. E Zilli (almeno per ora) non replica. Il capogruppo di Fd’I si augura, questo sì, che "tutti quelli che hanno fondato con me Fratelli d’Italia a Rimini, rinnovino l’iscrizione per tempo e votino al congresso". A cui potrà partecipare solo chi risulterà iscritto a Fd’I entro il 30 settembre. Resta davvero poco. E i colpi di scena, c’è da scommmetterlo, non mancheranno.

Manuel Spadazzi