La guerra in Ucraina irrompe sulla scena del Santarcangelo Festival

Il titolo della edizione numero 54 del Festival di Santarcangelo, in programma dal 5 al 14 luglio, arriva quest’anno dallo spettacolo per cinque performer While we are here che l’artista belga Lisa Vereerbrugghen presenterà – alla scuola ’Molari’ – all’inizio della kermesse. Perché quell’allestimento, nel segno della danza, del rito e del rave, riesce ad esprimere perfettamente il claim della kermesse: Mentre siamo qui, appunto.

Un’espressione, spiega lo stesso direttore artistico Tomasz Kirenczuk (da poco riconfermato fino al 2026), che contiene importanti domande sulla collettività, sulle differenze e sull’inclusione. Il biglietto da visita del più antico festival teatrale italiano è come sempre ricco: 30 compagnie italiane e straniere in scena, oltre 170 spettacoli, 9 deejayset, 6 incontri e...tanto altro ancora. È un festival caratterizzato da molte presenze straniere. Una su tutte la coreografa ucraina Nina Khyzhna, che racconterà attraverso l’uso del corpo il dolore, lo stress e la paura causati dalla guerra. Per questa edizione del festival tanti luoghi insoliti. A partire dall’ex cementificio Buzzi di San Michele, che ospita intanto il premio Ubu Stefania Tansini con una messainscena di L’ombelico dei limbi di Antonino Artaud. L’insolito spazio fa da sfondo qualche giorno prima anche agli esiti dei laboratori della non-scuola del Teatro delle Albe. Il greto del Marecchia accoglie invece il lavoro site-specific di Valentina Medda che rielabora in The last lamentation la ritualità del pianto funebre, attraverso la suggestiva performance di 12 interpreti come già visto alla rassegna riminese Supernova. In una delle grotte tufacee si svolge la performance scenico-sonora di Elena Rivoltini.

Il festival torna ovviamente nella centrale piazza Ganganelli e lo fa, oltre che con la composizione musicale costruita attorno al salto della corda di Parini Secondo e Beinoise e la performance di Francisco Thiago Cavalcanti, con il ritorno delle sessioni di riscaldamento degli artisti aperte al pubblico. La kermesse non resta ovviamente solo in paese. La coreografa francese Dalila Belaza presenta per la prima volta in Italia al teatro Galli di Rimini Rive, cerimoniale per sette interpreti capaci di dare vita a un unico corpo che diventa paesaggio vivente. Al Petrella di Longiano Giannini-Racis-Novembrini raccontano attraverso l’iconografia delle nature morte il macro-tema della caducità del nostro tempo. Molte ancora le suggestioni in programma. Claudia Castelluci, ad esempio, crea con Murillo un tableau vivant sul modo di chiedere elemosine mentre Rebecca Chaillon si trasforma in una torta idealmente divorabile dal pubblico. Panzetti/Ticconi affrontano la questione ambientale, denunciando a modo loro il greenwashing. Nota per i festivalieri: torna anche ‘Imbosco’, il circo ai piedi del parco dei Cappuccini che si anima quando l’ultimo spettacolo finisce, tra la musica dei deejay e varie performance.