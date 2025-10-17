La guerra prende la scena di ’Cantiere poetico’. Sul palco anche Zuppi

Santarcangelo, città di poeti, si prepara a tornare in scena con l’undicesima edizione di Cantiere Poetico, che dal 19 al 26 trasformerà la città in un luogo di ascolto e immaginazione condivisa. Si parte domenica alle 17 al Palazzo della poesia (l’ex biblioteca) con il film d’animazione La voce delle sirene di Gianluigi Toccafondo e a seguire l’apertura della mostra Per una poetica del creato di Marcello Chiarenza. Si potranno ammirare film e mostra tutti i giorni fino al 26. Il Cantiere poetico si aprirà poi ai più piccoli col progetto Stupendi, che il 21 e 23 proporrà quattro laboratori di educazione poetica dedicati all’infanzia. "È un modo per insegnare ai bambini che le parole sono la materia di cui siamo fatti", spiega il sindaco Filippo Sacchetti durante la presentazione di questa edizione. Sempre martedì 21, ma al Supercinema (alle 21) uno dei momeni clou: il dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e lo scrittore Gigi Riva, sul rapporto tra sacro e poesia. Il festival proseguirà il 22 con la prima nazionale dello spettacolo L’ultimo rigore di Faruk, monologo sospeso tra calcio e guerra tratto dal romanzo di Riva e interpretato da Damiano Grasselli, cui farà seguito un omaggio a Sarajevo con l’incontro I teatri di guerra, in vista del trentennale della fine dell’assedio. Il 23 la biblioteca ospiterà la ’Cir-conferenza’, l’incontro dedicato ad Aldo Capitini condotto da Piergiorgio Giacchè con Michele Bandini, Danio Manfredini, Ermanna Montanari e Silvia Pasello, mentre in serata il teatro Il Lavatoio accoglierà Ruvido umano, spettacolo di Mariangela Gualtieri. Dal 24 il Cantiere allarga il suo orizzonte sull’attualità con Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza, un’azione poetica nel Combarbio che proseguirà tutto il fine settimana, tra incontri letterari, letture e performance.

Il festival si concluderà domenica 26 con il gran finale. Al Supercinema (17.30) sarà proiettato il documentario Dom di Massimiliano Battistella, che racconta la storia di Mirela, bambina bosniaca fuggita da Sarajevo durante l’assedio. Sempre al Supercinema ( 21.30) l’incontro conclusivo del festival La poesia in guerra con Giovanna Botteri, Marino Sinibaldi e Adriano Sofri. Insieme a questi tanti altri eventi accompagneranno Cantiere poetico. Ingresso libero a tutti gli appuntamenti, ma è consigliata la prenotazione: mail iscrizioniprenotazioni@cantierepoetico.org, telefono 333.3474242

Riccardo Bianchini