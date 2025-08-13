La guerriglia di Halloween. Caos pianificato da 4 minorenni

Il fantasma dell’Halloween passato presenta il conto a quattro minorenni riminesi. Quattro ragazzini, tre di 16 e uno di 17 anni. Un gruppetto di adolescenti o poco più, accusato di aver seminato il panico lo scorso 31 ottobre per le strade di Ospedaletto di Coriano, nel Riminese, anche senza indossare una maschera di Jason Voorhees o gli artigli della morte di Freddy Krueger. Sono proprio quattro minorenni i sospettati intorno a cui, in questi giorni, si è stretto il cerchio delle indagini dei carabinieri di Riccione, che hanno portato alla applicazione di tre misure cautelari dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento e un’altra misura prescrittiva con obbligo di rientro serale e divieto di contatto con gli altri indagati. Un pacchetto di misure disposte dal gip in virtù del ruolo che i quattro avrebbero avuto nell’organizzare e mettere in pratica la guerriglia urbana che sconquassò l’hinterland riminese, attirando nella tranquilla frazioncina avvolta dalle nebbie autunnali della bassa Romagna un ’plotone’ di circa duecento giovanissimi. Un battaglione ’convocato’ tramite il tam-tam sui social e scatenato con il calare della notte sino a trasformare le quattro case fuori Coriano in un set post-apocalittico con tanto di auto date alle fiamme, rotoballe di fieno bruciate e uno scontro a viso aperto con le forze dell’ordine accorse sul posto per fermare la follia urbana. Tra le accuse rivolte ai quattro giovanissimi, infatti, c’è anche quella di avere realizzato artigianalmente un arsenale di molotov che la notte di Halloween vennero persino scagliate contro i carabinieri. Non solo. Poiché ora i quattro adolescenti dovranno rispondere anche di avere organizzato tutto nei minimi dettagli, tanto che, come emerso dai cellulari degli indagati, il gruppo sin dai primi giorni di ottobre 2024 aveva cominciato a scambiarsi messaggi proprio sul come realizzare e custodire gli ordigni incendiari. Materiale poi utilizzato nel corso della notte di paura in una distorta sostituzione dei canonici costumi di Halloween, rimpiazzati per l’occasione da passamontagna e bombe carta o, come nel caso di uno degli indagati, da una tanica di benzina piena in una mano e un accendino nell’altra. Molto più di uno ’scherzetto’.