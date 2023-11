La guida Michelin. Rimini cala il poker. Premiata la cucina ’etica’ del Piastrino

C’è ancora gloria per le nostre ’stelle’ delle cucina. Dalla nuova guida Michelin – presentata ieri al Teatro Grande di Brescia – arrivano importanti conferme e alcune ghiotte novità per i locali riminesi. Hanno confermato tutti una stella Michelin i ristoranti Guido e Abocar di Rimini, Il Povero diavolo di Poggio Torriana e Il Piastrino di Pennabilli.

Ma per Il Piastrino, che ha conquistato la stella Michelin per la prima volta nel 2009 (da allora non l’ha più persa) ieri è arrivato anche un altro riconoscimento. Al ristorante di Pennabilli è stata conferita infatti la stella verde. È il premio dato dalla guida Michelin "ai ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità", capaci di "farsi carico delle conseguenze ambientali ed etiche della loro attività" e che "lavorano con produttori e fornitori sostenibili per evitare sprechi e ridurre o azzerare plastica e altri materiali non riciclabili". "Questa è da sempre l’anima del nostro locale – dice Riccardo Agostini, lo chef e titolare del ristorante che gestisce insieme alla compagna Claudia Bucci, la responsabile di sala – La stella Verde rappresenta quel traguardo a cui, per vocazione, ambivamo dal 2020, anno di istituzione del premio della guida Michelin. Il Piastrino è da sempre votato alla sostenibilità". "Quando appiamo aperto il locale, 17 anni fa, abbiamo scelto l’entroterra romagnolo per la qualità della vita – continua Agostini – e perché ci consente di proporre una cucina rispettosa dell’ambiente e stagionalità, valorizzando le eccellenze del territorio. Per questo vogliamo condividere il premio con Pennabilli e tutta la Valmarecchia". La stella verde ottenuta dal Piastrino si aggiunge a quella conquistata (e confermata quest’anno) dal ristorante Vite di San Patrignano.

L’altra novità, come già anticipato nei giorni scorsi, riguarda i cosiddetti locali bib gourmand, ovvero quelli segnalati dalla guida Michelin per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Alle conferme dell’Osteria de Borg di Rimini e del ristorante Marchesi di Novafeltria si aggiunge da quest’anno il Buca 18 di San Clemente.

Manuel Spadazzi