La kermesse bellariese. Salvò bambina dalla cecità. Premio Panzini a Nicoletti

La magia ha avvolto la dodicesima edizione del premio Panzini, svoltasi ieri sera sul palco del Palacongressi di Bellaria. Una di quelle serate che si imprimono nella memoria, accarezzate – in apertura – dalle note di Cinema Paradiso e dall’inconfondibile melodia di Amarcord di Rota. Il sipario si è così alzato su una celebrazione della bellezza, del talento e delle radici che rendono unica Bellaria Igea Marina.

Il premio più ambito, il premio Panzini 2025, è stato assegnato al dottor Manlio Nicoletti, direttore dell’unità operativa complessa dell’ospedale Maggiore di Bologna (in foto in alto). La sua carriera è un romanzo di impegno e passione, coronato da un intervento che, a inizio 2024, ha salvato dalla cecità una bambina di pochi mesi. Un trionfo della scienza e del cuore.

Il riconoscimento ‘Bellaria Igea Marina nel mondo’ è andato invece alla Metaltecnica, azienda che porta l’ingegno del territorio in oltre 50 paesi. Il premio ‘Bellaria Igea Marina e il suo futuro’ ha premiato Aldo Di Tommaso, giovane firma del Resto del Carlino (in foto in basso) e vincitore della borsa di studio Guido Paolucci nel 2024. Il premio ‘Bellaria Igea Marina e la sua storia’ è andato a Bramante Vasini, cuore pulsante del comitato Borgata Vecchia, un custode delle tradizioni, un uomo che ha reso la cultura locale un faro di autenticità.

"Portiamo risalto alle nostre radici, al nostro futuro con un giovane che sta dando tanto alla nostra comunità – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – e ad un’azienda che investendo molto sul territorio portando il Made in italy in tutto il mondo". E sul Rumore Bim fest, che è partito sabato al Palacongressi aggiunge: "Non è solo una ricerca di nuovi talenti ma un evento voluto per celebrare Raffaella Carrà".

Nel corso della cerimonia, poi, tra i momenti più emozionanti, il ricordo di Monia Angeli, la voce di Bellaria che è scomparsa dopo una lunga malattia. E ancora il ricordo di Raoul Casadei con il figlio Mirko che con Romagna Mia e Romagna Capitale ha unito palco e pubblico. Infine, il concerto dell’ospite d’onore: il pianista e compositore Sergio Cammariere.