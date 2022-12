La Lega all’attacco della Foronchi "Non ha tolto l’addizionale Irpef"

Attacca la Lega dopo l’approvazione del bilancio di previsione, pochi giorni prima del Natale, a Cattolica. Tanti i temi: dalla mancata eliminazione dell’addizionale Irpef agli aumenti per alcuni servizi cimiteriali. "Le passate amministrazioni Pd avevano assicurato, già dal 2017, che avrebbero tolto l’addizionale comunale Irpef – dice Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega – appena risolta la vertenza sui contratti Swap. La vertenza si è risolta da tempo, ma mi risulta che tale addizionale sia rimasta ancora lì. E si tratta di cifre importanti per singoli lavoratori o pensionati. L’addizionale Irpef porta nelle casse comunali circa 500mila euro all’anno, ma si tratta di una cifra sulla quale si dovrebbe tornare a ragionare maggiormente in questi tempi di crisi. Perché si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, ma si potrebbe risparmiare mezzo milione di euro in altri modi: da alcune esternalizzazioni, all’ufficio di portavoce del sindaco, alla gestione di alcuni uffici come patrimonio e urbanistica, magari pensando anche ad allestire meno eventi ed altro ancora. Perché, se il Comune ragionasse du questa entrata in altro modo, l’eliminazione dell’addizionale Irpef significherebbe per molti cattolichini ritrovarsi nella pensione o nella busta paga dai 300 ai 500 euro in più all’anno". E non finisce qui: "Inoltre l’attuale amministrazione Foronchi ha aumentato alcune tasse comunali – prosegue Cecchini – come ad esempio le tariffe dei servizi cimiteriali che sono cresciute in alcuni casi dal 9 al 50%".