La Lega: "Area ex Ghigi, bando deserto per la terza volta"

"Il bando per il centro sportivo dell’area ex Ghigi pare sia andato deserto anche alla terza scadenza, dopo le prime due di inizio anno, nonostante il progetto sia cofinanziato dalle risorse del Pnrr per 1,4 milioni di euro". Lo spiega il consigliere comunale leghista Loreno Marchei, che sul tema ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. "Senza una celere aggiudicazione – sostiene Marchei – pare davvero difficile che tali fondi possano essere utilizzati. Si tratta di una situazione ampiamente prevedibile, considerate le troppo ottimistiche previsioni del piano che ipotizza un’assidua frequentazione del centro senza tenere conto della posizione estremamente periferica dell’area e delle note criticità viarie per raggiungerla. Il progetto sarà perennemente destinato al fallimento se non accompagnato da una adeguata pianificazione strategica". Secondo Marchei "l’amministrazione avrebbe dovuto articolare un progetto più contenuto e fattibile per l’area ex Ghigi e, contemporaneamente, dedicarsi al tempestivo accesso ai fondi del Pnrr per riqualificare seriamente lo stadio Romeo Neri".