La Lega attacca l’Infermi: "In ospedale spuntano sagome anti-Israele con l’ok della Regione"

di Francesco Zuppiroli

Scoppia il caso tra le corsie dell’ospedale Infermi di Rimini. A sollevare il polverone politico è la Lega, che nella sua pagina ufficiale Facebook ’Lega - Salvini Premier’ (pagina da 1,2 milioni di follower) ieri sera ha pubblicato un contenuto di condanna verso l’iniziativa che sarà oggetto domani di una conferenza stampa dell’Ausl Romagna e a seguito della quale in tutto il nosocomio riminese saranno sparse delle sagome recanti i nomi dei sanitari, medici e infermieri, che abbiano tragicamente perso la vita da ottobre a gennaio nel corso del conflitto Israelo-palestinese.

L’iniziativa però non è andata giù al Carroccio, che con un fotomontaggio di una sagoma e l’invito alla conferenza stampa – sottolineando l’avvallamento dell’iniziativa da parte del "Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna" – ha sentenziato: "Gravissimo". A corredo del post infatti la Lega scrive: "Mentre a Milano gli amici degli estremisti islamici vandalizzano i manifesti della Lega, sul pavimento dell’ospedale di Rimini spuntano sagome di medici palestinesi per ‘rappresentare i crimini di Israele’. Il tutto con il benestare della Regione Emilia-Romagna. A poche ore dal Giorno della Memoria, c’è da essere colpiti e disgustati per simili avvenimenti. È doveroso attendere parole inequivocabili da parte del presidente Bonaccini e del sindaco di Rimini".

Nel mirino del partito, di cui il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è il segretario federale, c’è appunto una proposta nata dal basso tra le corsie dell’ospedale Infermi, dove un gruppo di operatori sanitari ha espresso la volontà di apporre queste sagome come espressione del dovere etico di prestare le cure nei luoghi di conflitto. Le sagome, di cui due prove nei giorni scorsi erano comparse e poi rimosse nell’ospedale, al momento non si trovano ancora negli spazi del nosocomio e secondo il programma dell’inizitiva dovranno essere apposte in numerosi punti di passaggio dell’Infermi.

Le sagome, inoltre, riporteranno i nomi di tutti i sanitari (347 nomi) rimasti uccisi nel corso del conflitto Israelo-palestinese, senza distinzioni. Questo è quanto sarà quindi reso dettagliatamente nel corso della conferenza di domani "organizzata per presentare l’iniziativa ’Rimini4Gaza’" questa la denominazione del progetto, "promossa da un gruppo di professionisti dell’ospedale e che riflette l’impegno comune verso la tutela dei diritti umanitari e la salvaguardia delle strutture sanitarie in zone di conflitto", riporta il testo dell’invito, preceduto appunto dall’egida del Sistema sanitario regionale che ancor di più ha fatto infuriare la Lega, con successiva condanna dell’iniziativa e richiesta di spiegazioni a Bonaccini e Sadegholvaad.