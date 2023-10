La Lega: "Con Samorani per battere il Pd"

Quella foto pubblicata nei giorni scorsi, che li ritrae tutti insieme, dice già tutto. A Santarcangelo l’alleanza tra la Lega e la lista civica Bene in comune è ben salda. Domenico Samorani, il capogruppo di Bene in comune, e candidato sindaco nel 2019, sta lavorando con i consiglieri Jenny Dolci e Barnaba Borghini per costruire il programma delle comunali 2024 insieme al Carroccio. E Gabriele Stanchini, consigliere della Lega, assicura che "il centrodestra cercherà di presentarsi unito e compatto a Santarcangelo alle prossime elezione. Il clima anche a livello nazionale è sicuramente favorevole. E si notano forti crepe nella sinistra locale". Chiaro il riferimento ai problemi interni al Pd per la scelta del candidato sindaco: Filippo Sacchetti resta il favorito, ma prima dovrà convincere il gruppo che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie, che ha manifestato già parecchi malumore contro i vertici dem di Santarcangelo. Per Stanchini, "chiunque sarà il candidato rivale, auspichiamo che non venga sostenuto in campagna elettorale da esponenti della parrocchia, come accaduto invece nel 2019".

Anche per il centrodestra resta ancora da sciogliere il nodo del candidato. O meglio: Stanchini assicura che "il candidato sindaco è già stato individuato". Siamo a un’ipotesi, non c’è ancora nulla di deciso. L’incognita è capire ora se la persona già individuata sarà gradita anche agli alleati, a partire da Fratelli d’Italia. Tramontata l’ipotesi di candidare a sindaco Antonio Barboni, ex senatore di Forza Italia (e corteggiato anche dalla stessa Lega nelle scorse settimane), che si è tirato indietro. La Lega di Santarcangelo e la civica guidata di Samorani sono convinte di aver scelto la persona giusta da opporre all’erede di Alice Parma. "Col gruppo di Samorani – assicura Stanchini – c’è grande sintonia". Non si può ancora dire altrettanto per quanto riguarda i rapporti con Fratelli d’Italia: un’alleanza che va ancora consolidata a livello locale, perché il partito della Meloni è tornato a essere presente sul territorio di Santarcangelo solo negli ultimi tempi. C’è anche da capire quali saranno i rapporti con Forza Italia. Ma una cosa è già certa: Lega e Bene in comune non accetteranno un candidato proposto da esponenti politici non di Santarcangelo.