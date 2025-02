La Lega contro la stangata sulla sosta: "Il Comune riduca le tariffe"

"In questi giorni tanti riminesi hanno appreso per esperienza personale e dalla stampa che i come i costi per il parcheggio abbiano di recente subito forti aumenti a Rimini. Una decisione incomprensibile, a scapito di chi lavora o ha necessità di recarsi in centro". Così attacca il consigliere comunale della Lega Andrea Pari, che sui rincari dei parcheggi ha presentato anche un’interrogazione in consiglio. "Le tariffe della sosta registrano un aumento medio di circa il 40 per cento. E in particolare a essere colpito sono il centro storico e le sue attività commerciali. La giunta si è difeso citando altre città che hanno provveduto ad aumentare i prezzi per i parcheggi, e ha parlato anche di esigenze di bilancio dettate dall’aumento dell’inflazione. Ma la stessa amministrazione da anni si vanta di chiudere i bilanci in positivo". E "tutto questo – conclude Pari – avviene in una realtà, la nostra, dove i mezzi pubblici faticano a rispondere dignitosamente alle necessità dei cittadini tra ritardi, le corse saltate e la mancanza di un adeguato numero di autisti. Il Comune riduca le tariffe".