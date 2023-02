La Lega: "Garulli assessore fantasma"

"Il pronto soccorso del Ceccarini è al collasso, gli operatori sanitari denunciano orari massacranti e i medici se ne vanno. L’automedica è stata tagliata", premette il consigliere comunale della Lega Elena Rafaelli. Ma davanti a simili problemi "dell’assessore e professore Gianluca Garulli si sono perse le tracce. La sua partecipazione alla vita politico amministrativa della città risulta piuttosto scarsa come certificano le numerosissime assenze alle giunte e ai consigli comunali. Il settore da lui amministrato appare immobile e destrutturato: il dirigente Botteghi è presente un solo giorno a settimana. Non abbiamo sentito né letto una parola sull’emergenza abitativa, sui bandi affitti, sugli sfratti e su tante altre problematiche". Secondo la consigliera, risulterebbe assordante anche il silenzio dell’assossore sulle problemtiche della sanità riccionese: "Chissà che la duplice veste di assessore e primario non sia la causa del silenzio di chi stipendiato da Asl fatica a muovere critiche contro una sanità che sta mostrando gravi inefficienze su Riccione".