La Lega: "Giorgetti vincerà al primo turno"

"Noi della Lega fin dall’agosto 2023 abbiamo pubblicamente assicurato il nostro sostegno alla ricandidatura a sindaco di Filippo Giorgetti, senza mai dubbi né ripensamenti. Vinceremo le amministrative di giugno al primo turno, senza ballottaggio. E chi della nostra area ha fatto una scelta diversa, presentando altre liste, si accorgerà di aver sbagliato e dovrà ammetterlo". Così il parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, intervenuto al Caffè Madrid di Bellaria Igea Marina alla presentazione della lista del Carroccio, con la coordinatrice provinciale Elena Raffaelli, la candidata faentina alle Europee Roberta Conti (presenti il sindaco Filippo Giorgetti, il vicesindaco Cristiano Mauri e gli altri assessori del Carroccio, insieme agli esponenti delle liste a sostegno). Una scelta, ha aggiunto Raffaelli, che viene "dal buon lavoro avviato e svolto e dalla necessità di portare tutte le opere a compimento nei cinque anni a venire". Tra le altre – avviate, progettate, ultimate e da completare - lo ricordano Morrone e lo stesso Giorgetti; recupero ex Fornace, le due nuove scuole, strada di gronda, prolungamento del molo e messa in sicurezza del porto, nuovo lungomare Raffaella Carrà. E la riqualificata piazza Don Minzoni dove, ha sottolineato Morrone, il Pd terrà la conclusione di campagna elettorale, cosa che in passato non sarebbe stato possibile fare. La vidimazione del fatto che l’intervento è ben riuscito". Giorgetti rivendica anche "il clima in consiglio comunale diverso da 5 anni fa, oggi di dialogo e confronto". Morrone scalda gli animi invitando comunque a "votare per confermare la ‘liberazione’ dalla sinistra ai governi locali, cosa che faremo nei prossimi mesi anche in Regione". Frecciata di Morrone al governatore Bonaccini: "Venerdì sera ha tenuto una vero comizio al Polo Est, finito dopo mezzanotte, non so quanto in linea con le disposizioni sulla campagna elettorale". Galli, De Sio, Montevecchi: non sono troppi i pezzi che la Lega ha già perso? "Scelte personali – ha aggiunto - non siamo in caserma, ma di solito non pagano. Ma abbiamo anche tanti nuovi iscritti". Quanto alla lista Giovanardi? "Dialogherò – dice Morrone – con lui e Ceccarelli". Alleati al ballottaggio? "Su questo decide Filippo Giorgetti". Tra conferme e new entry, questi i nomi dei 16 candidati della Lega. Capolista Antonio D’Alessio (attuale capogruppo), Cristiano Mauri (vicesindaco), Flaviana Grillo (assessore), Luciano Bonanni (già comandante posto estivo di polizia in città), Stefania Silvestro (agente polizia penitenziaria), Anna Paolucci, Antonio Barbato (agente di polizia penitenziaria), Enik Bushi, Stefania Sansotta, Sabrina Ferrante, Massimo Praconi, Margherita Rossi (la più giovane in lista, classe 2001), Maria Luce Donno, Massimo Gori, Giuliana Pinna, Renato De Leo.

Mario Gradara