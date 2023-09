La Lega: "La città ostaggio dei cantieri"

Il cantiere sulla Trasversale Marecchia, che andrà ancora avanti per parecchi mesi e sta provocando lunghe code. E poi quello a San Vito, dove la strada è chiusa. E dall’altro ieri sono partiti i lavori (da tempo annunciati dal Comune) anche sul cavalcavia di via Tosi, che hanno imposto il senso unico alternato regolato da movieri. Sono i principali cantieri – non gli unici – in corso a Santarcangelo, che stanno mettendo a dura prova la viabilità. Ieri, con la pioggia e la riapertura delle scuole, sono stati parecchi i disagi. C’è chi da San Vito ha impiegato più di venti minuti per arrivare a Santarcangelo. Ancora più disastrosa la situazione nella zona di San Martino dei mulini, con lunghe code sia in direzione mare che in direzione monte sulla Trasversale Marecchia per il cantiere sul ponte. Da settimane gli agenti di polizia locale sono completamente impegnati, nei turni del mattino, a cercare di limitare i disagi e ridurre le code.

Sui problemi di traffico causati dai lavori sulla Trasversale Marecchia interviene anche il capogruppo della Lega, Marco Fiori: "Le lamentele sono continue e l’ultima segnalazione mi è arrivata pochi giorni fa da un cittadino, con tanto di foto che mostra una coda di oltre un chilometro, da San Martino dei Mulini al ponte. E chi si trovava lì in quel momento è rimasto incolonnato oltre oltre 40 minuti". Per Fiori occorre trovare una soluzione e soprattutto accelerare i lavori. "Mi sono trovato personalmente più di una volta a passare lì: la cosa che più mi ha dato da pensare è trovare non più di 3 operai al lavoro al cantiere sul ponte. Stiamo parlando di un’opera importante, con forti disagi al traffico. Eppure il Comune e la Provincia non accennano minimamente a voler accelerare il cantiere. Vogliamo darci una mossa? Chiediamo tempi più celeri e soprattutto una data di fine lavori".