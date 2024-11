La Lega non arriva alla sufficienza: "Dovevamo essere più aggressivi"

"Non è andata bene. Se vogliamo ripartire dobbiamo tornare a fare la Lega". Matteo Zoccarato, capogruppo del Carroccio a Rimini, fa autocritica e guarda avanti. La Lega in città si è fermata a uno striminzito 4,46%, distante anni luce dalle percentuali sopra il 30% viste in provincia quattro anni fa.

Zoccarato è deluso?

"Molto deluso, ma prima di tutto per il risultato del centrodestra in regione. Questa era un’occasione storica. Con Bonaccini che molla prima del voto lasciando la regione sott’acqua, e il centrodestra ai massimi storici, poteva e doveva essere il momento per prendersi la regione".

Ed invece...

"Non si è nemmeno motivato l’elettorato. La gestione di questa campagna elettorale mi lascia molto perplesso. In passato davano la colpa a noi per il candidato, ora altri facciano autocritica. E’ stata una campagna elettorale moderata, fin troppo, mentre in questo momento serviva essere più aggressivi, già dal momento delle dimissioni di Bonaccini"

Veniamo a Rimini. Meno del 5% dei consensi.

"Se guardo ai risultati vedo che teniamo bene a Verucchio, dove avevamo un nostro candidato, e a San Leo dove abbiamo il sindaco. Dove ci sono persone che ci mettono la faccia a si impegnano i risultati arrivano. Purtroppo nel resto della provincia siamo in sofferenza anche perché tante persone sono uscite e sono andate in Fratelli d’Italia negli ultimi ani".

Come si riparte?

"Si riparte facendo la Lega. Se ci limitiamo a fare il mero partito di destra allora gli elettori votano l’originale (FdI), non la brutta copia. Noi dobbiamo distinguerci e recuperare i nostri temi identitari".

Ad esempio?

"L’autonomia. Dobbiamo difendere la riforma, andare tra le gente spiegarla. Dobbiamo far crescere la partecipazione sui territori. Dobbiamo fare la medesima cosa su Rimini, ragionare sul progetto da portare avanti e sulle persone. Dobbiamo costruire un progetto nel centrodestra unito, cosa che non ho visto in questa tornata elettorale".

Per quale motivo?

"Non do alcuna responsabilità ai nostri candidati; eravamo condannati a rincorrere. Ma noi ci abbiamo provato e abbiamo portato Salvini a Verucchio. Altri candidati hanno corso per se stessi e per le preferenze. Non ho visto arrivare la Meloni o altri big dei partiti di centrodestra".

