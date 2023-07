La Lega non cambia idea "Meglio andare avanti così"

"Meglio la gestione della commissaria che un ritorno della precedente amministrazione Angelini, visto quello che ha combinato". Elena Raffaelli (nella foto) attende l’esito definitivo del Consiglio di Stato il 10 ottobre e attacca la ex maggioranza. "Noi rimaniamo fiduciosi nel pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Per fortuna in questi mesi non sarà la Angelini a fare programmazione turistica, a lavorare sul bilancio, a pensare al Natale dopo avere buttato due milioni dei riccionesi in quello che abbiamo visto lo sorso fine anno. Meglio il commissario che terrà i conti del Comune in ordine al contrario di questo stavano facendo quelli della precedente amministrazione". Sul Natale, "faremo da collettore con gli operatori per organizzare una proposta che possa essere presentata alla commissaria. È vero, è un momento complesso, ma con la commissaria abbiamo la garanzia dei conti in ordine". Intanto Stefano Paolini a nome di Fratelli d’Italia si dice "preoccupato. Sicuramente la tempistica della sentenza di merito è stata accorciata di un mese, ma era doveroso per la città andare a elezioni il prima possibile. Ci saremmo attesi un atteggiamento più coscienzioso dalla ex amministrazione". Sempre in Fd’I Giulio Mignani attacca la ex maggioranza. "Senza il ricorso del centrosinistra ad ottobre avremmo votato, speriamo finisca questa loro campagna elettorale anticipata".