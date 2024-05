"La Lega pagherà caro il sostegno a Tonini"

"Sono convinto che l’elettorato leghista punirà severamente il partito per la scelta compiuta a Misano, con il sostegno a Marcello Tonini, ed appoggerà in pieno la nostra lista". Diego Pensalfini, capolista di Noi Per Misano, la lista con candidato sindaco Antonio Mignani sostenuta da FdI e Forza Italia, apre la corrida elettorale. "La Lega ha compiuto una scelta politicamente sciagurata e questo svuoterà il partito. Il loro elettorato appoggiare la nostra lista". Con le prime bordate alla Lega, che ricordano l’accesso confronto di cinque fa tra FdI e lo stesso Carroccio, Pensalfini ne ha anche per gli altri candidati sindaci. "Oltre al riconfermato Fabrizio Piccioni con la lista ‘Scegli Misano’ abbiamo ‘Voltiamo Pagina’ guidata da un uomo (Marcello Tonini ndr) storicamente appartenuto all’establishment di centrosinistra e con un passato da amministratore sempre su Misano targato Partito comunista insieme allo stesso Piccioni. Trattasi di due facce della stessa medaglia con percorsi diversi ma avvenuti all’interno dello stesso sistema di potere che per anni ha governato il nostro territorio. Ora Piccioni e Tonini si ritrovano uno contro l’altro con liste mascherate da civiche ma entrambe di centrosinistra". Pensalfini e Noi per Misano parlano agli elettori di centrodestra e nel farlo si sono resi ben riconoscibili. "A differenza degli altri, senza vergogna o timore alcuno sfoggiamo orgogliosamente i nostri simboli. La sfida è aperta e il centrodestra voterà in massa la nostra lista". Sulle proposte, Pensalfini vuole migliorare il connubio tra il territorio e il circuito: "Facciamo una città dei motori con colori e segnaletica che riprendano il circuito". Infine "collaborando con la senatrice Spinelli potrò portare le istanze dei misanesi a Roma".

Andrea Oliva