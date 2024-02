La Lega ‘scomunica’ il suo capogruppo

La Lega provinciale prende le distanze dal suo capogruppo a Santarcangelo, Marco Fiori. La coordinatrice Elena Raffaelli: "Apprezziamo il lavoro svolto da Marco Fiori che si è speso moltissimo in questi anni su un territorio che conosce alla perfezione, come quello di Santarcangelo. Prendiamo atto dell’apprezzamento rivolto al consigliere comunale Barnaba Borghini, attuale consigliere della lista civica Un Bene in Comune, ma i partiti della coalizione di centrodestra sono ancora al lavoro per individuare un candidato che sia espressione delle forze di governo". La Lega provinciale interviene dopo che il capogruppo del Carroccio a Santarcangelo, si è espresso pubblicamente a favore di un candidato della lista civica. "Ci sono diversi nomi sul tavolo _ continua la Raffaelli _ non ultima l’autorevole disponibilità data da Antonio Barboni, ex senatore di Forza Italia".

Proprio Barboni era intervenuto due giorni fa spiegando la necessità, da parte del partito azzurro di formare una lista con simboli di partito: "Lo scontro a Santarcangelo, per le prossime amministrative, sarà quasi esclusivamente politico contro Sacchetti e il centrosinistra. Per questo andrà fatta una lista di centrodestra con i simboli di partito. Con FI, Lega e Fratelli d’Italia uniti". La Raffaelli è d’accordo con l’ex senatore: "E’ evidente che la coalizione si deve certamente unire intorno a un nome che coaguli il consenso dei cittadini e abbia una credibilità riconosciuta. Ma è altrettanto palese che la concomitanza con le elezioni europee dovrebbe prevedere, per quanto possibile, una candidatura politica". Resta quindi confermata, anche da parte della Lega provinciale, la volontà di portare avanti una lista con tutto il centrodestra e un candidato politico.

r.c.