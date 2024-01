La Lega vuol cacciare Montevecchi

Rischia l’espulsione dalla Lega Matteo Montevecchi. Da diversi mesi ormai il consigliere regionale non perde l’occasione per bacchettare il suo partito e membri del governo, invocando le dimissioni di questo o quel ministro. È tornato alla carica anche ieri criticando di nuovo il partito sull’invio di armi all’Ucraina: "La Lega poteva fare mea culpa, invece ha votato la proroga delle forniture militari. Sono sempre più distante dalle scelte dei vertici. Un partito che non ha più identità". Se Montevecchi si dichiara "deluso dalla Lega", la Lega è a dir poco infuriata con Montevecchi. Il capogruppo regionale e segretario della Lega in Emilia, Matteo Rancan, sta valutando di cacciare Montevecchi dal gruppo del Carroccio. Nel caso, Montevecchi rimarrebbe consigliere fino a fine mandato, ma sarebbe costretto a entrare nel gruppo misto.