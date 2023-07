"La legge sulle comunità marine è più vicina"

Avanza l’iter per la richiesta di uno status specifico per i comuni balneari d’Italia, i comuni del cosiddetto G20 Spiagge, network delle maggiori 20 città balneari italiane, tra cui anche Cattolica. Negli ultimi giorni una rappresentanza formata dai sindaci di Arzachena, Castiglione della Pescaia, Cavallino Treporti e Lignano Sabbiadoro, hanno portato ai membri della commissione parlamentare coinvolta le ragioni per cui stanno chiedendo con molta insistenza una legge per lo status di comunità marina. "La legislazione italiana, pur avendo istituito fin dal 1952 le comunità montane riconoscendone la particolarità gestionale e amministrativa – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20 Spiagge – ha lasciato un vuoto che ci sta penalizzando". È questo il senso di una legge che consentirà ai sindaci di utilizzare corretti strumenti per intervenire sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, nella gestione dei rifiuti e delle acque, nella gestione del demanio marittimo, con attività di contrasto all’erosione delle coste tutelando così un territorio fragile e di prestigio internazionale come quello rivierasco italiano. "Si tratta di un altro passo importante verso la realizzazione di una legge che istituisca le comunità marine – commenta la sindaca cattolichina Franca Foronchi – Una vera necessità per una città come Cattolica che durante la stagione turistica vede aumentare esponenzialmente i propri residenti. Il nostro obiettivo è quello di garantire un alto livello di servizi tutto l’anno e lo status di comunità marine ci permetterebbe di farlo".