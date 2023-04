La legione straniera sui banchi di Rimini

Sono sempre di più gli studenti stranieri nelle scuole della provincia. Un trend in crescita che non può più essere sottovalutato, osserva la vicesindaca Chiara Bellini. Stando ai numeri, oggi nelle scuole superiori il 9,33% degli studenti è di origine straniere. Il numero è ragguardevole, ma la situazione acquisisce proporzioni maggiori se si scende con l’età. Infatti nelle medie la percentuale degli stranieri si attesta sul 10,95%, e sale ancora di più nelle scuole elementari dove raggiunge il 13,50%. Insoma: tra gli studenti con il grembiule almeno uno su 7 ha origini straniere. Se si esce dalle scuole dell’obbligo e si guarda alla situazione di nidi e materne, i numeri sono ancor più emblematici. Gli stranieri oggi rappresentano il 15,2% della popolazione in età per le scuole per l’infanzia (da 3 a 6 anni) e il 17% di quella per i nidi (fino a 3 anni).

I numeri lasciano ben capire come nei prossimi anni anche alle superiori la presenza di studenti stranieri aumenterà in maniera significativa. "Superare la sfida dell’integrazione scolastica – dice Chiara Bellini – è necessario affinché tutti le ragazze e i ragazzi, indipendentemente dai loro paesi di provenienza e dal contesto socioale ed economico di origine, abbiano l’accesso a un’educazione di qualità e, soprattutto, alle stesse opportunità formative".

"Oggi – continua la vicesindaca – per il nostro sistema scolastico l’integrazione dei minorenni di cittadinanza straniera rappresenta una sfida cruciale". E la scuola deve ripensarsi, ma Rimini ha già imboccato questa strada. "L’esempio più lampante è quello della nuova scuola Ferrari, pensata come polo educativo, culturale e civico di un quartiere a forte connotazione multietnica. Orari e spazi sono pensati per un utilizzo durante tutta la giornata, a servizio del quartiere, con un centro civico ideato per promuovere attività culturali e di socializzazione, promuovendo la convivenza".