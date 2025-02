La legna nella scarpata accanto all’Adriatica sta andando ’a ruba’

Mentre la Protezione civile nei giorni scorsi ha autorizzato i cittadini a prlevare legname dai corsi d’acqua della provincia, a patto di non superare i 250 quintali di materiale raccolto all’anno (una soglia molto alta), "finalizzato all’autoconsumo", a Bellaria Igea Marina c’è già chi si è... portato avanti coi lavori. Sono tanti i residenti che ’fanno shopping’, per così dire, con la legna accatastata nella scarpata adiacente alla rampa di uscita della superstrada Adriatica, per chi proviene da Rimini. "La porto a casa per il mio caminetto – spiega un uomo –, è legna, mi hanno spiegato, che è stata prelevata dalle spiagge, dove era arrivata in seguito a qualche mareggiata". Invece la legna prelevata nei fiumi e torrenti (tranne nei tratti con argini) può essere preleata previa comunicazione scritta alla Provincia o alla Regione (e ad Arpae per conoscenza).