La Lella al mare. L’impero della piada si allarga ancora

L’impero della piada colpisce ancora. E continua ad ampliarsi. Da alcune settimane in piazzale Kennedy sono in corso i lavori per il nuovo ristorante della storica piadineria dalla Lella, di Gabriella ‘Lella’ Magnani e della figlia Marina Nanni. Il locale sarà ricavato negli spazi che ospitavano, fino a pochi anni fa, una sala giochi. Il progetto per gli arredi e il design del ristorante è stato affidato ancora una volta allo studio di architettura riminese Archinow, lo stesso che ha curato gli ultimi locali della Lella. Pensare che quando la storica piadineria riminese, già presente in via delle Rimembranze (dove tutto partì, nel 1986) e in via Covignano, sbarcò al mare nel 2015, debuttò con un piccolo locale.

Tre anni e moltissime piade dopo, la Lella si era allargata a fianco, con il nuovo locale ricavato nell’ex ristorante indiano. E adesso il piano di espansione si è completato, con gli spazi dell’ex sala giochi. Un investimento molto importante. Ma Lella Magnani e la figlia Marina hanno scommesso fin dall’inizio sulle potenzialità del nuovo Parco del mare. Tanto che il locale al mare non è aperto solo esclusivamente durante i mesi estivi. E ora, con l’ampliamento della Lella al mare nell’ex sala giochi, tutto il lato nord di piazzale Kennedy sarà occupato dalle attività gestite da Marina Nanni e dalla madre. Senza dimenticare che sempre lì, sul lungomare, c’è l’Ombelico, il bar estivo inaugurato nel 2023 – dove c’era una volta il pub Ombelico del mondo – e gestito da Marina insieme a Tommaso Della Motta (titolare del locale Gradella, vicino al ponte dei Mille).

Sulla data esatta di inaugurazione, ancora non ci si sbilancia. "Stiamo correndo con i lavori, vogliamo aprire entro Pasqua – fa il punto – spiega Marina Nanni – Per noi questo è un passo molto importante, anche dal punto di vista economico. L’abbiamo fatto perché avevamo bisogno di più spazi, specialmente d’inverno. In occasione di molte fiere avevamo la fila di persone e i tavoli tutti pieni". "Grazie ai lavori in corso – continua Marina – amplieremo in maniera molto significativa la Lella al mare. Con l’ex sala giochi allarghiamo il ristorante in piazzale Kennedy e farlo vivere sempre di più anche in inverno. Noi al mare d’inverno ci crediamo davvero: tanti riminesi frequentano quella zona anche fuori stagione, senza dimenticare gli ospiti di fiere e congressi". Una nuova, bella sfida per l’impero della piada, fondato nel 1986 con la prima piadineria in via delle Rimembranze, e poi ampliatosi con il locale di via Covignano e quelli al mare. "Nel locale che stiamo ricavando nell’ex sala giochi – conclude Marina Nanni – realizzeremo anche una nuova cucina, più grande, che ci permetterà di fare la piadina senza glutine per celiaci". Non è l’unica novità: nel locale debutterà anche il figlio minore di Marina (la figlia maggiore sta studiando a New York): "È la terza generazione dietro al bancone della nostra famiglia. Siamo davvero orgogliosi".

Manuel Spadazzi