La lezione del ‘Belluzzi’ "Non abbiamo bocciato una classe intera"

"Smentisco assolutamente: nessuna classe dell’istituto del quale sono dirigente è stata bocciata in blocco. Si tratta di una fake news". La professoressa Sabina Fortunati, presidente dell’Istituto tecnico tecnologico Belluzzi - da Vinci, non ci pensa due volte.

Voce infondata?

"Non è assolutamente vero. Tanto vale credere che gli asini volano".

La notizia della ’bocciatura di classe’ prima di meccatronica, è circolata all’interno del suo istituto, riferita da docenti a ragazzi di altre sezioni.

"Mai sentita".

Conferma che le classi di meccatronica, specie le prime, abbiano altissime percentuali di bocciati, anche 50%?

"Certo che lo confermo. Non solo lo confermo. E’ una cosa che rivendico con orgoglio".

Perché? Lo sa che bocciare non è più di moda?

"Quando ci si iscrive a un percorso non confacente alle proprie attitudini è normale andare incontro a degli ostacoli che possono rivelarsi anche non superabili".

Un tecnico meccatronico è una figura molto ricercata sul mercato del lavoro?

"Assolutamente sì. E alcuni dei nostri ragazzi diplomati sono stati assunti da aziende di assoluto prestigio, come Ferrari e Ducati, percependo retribuzioni importanti, intorno ai tremila euro al mese".

Al reparto corse?

"Credo di sì, ma dovrei verificare con i docenti. Comunque i diplomati che non vanno all’università sono molto ricercati".

Sono tanti gli eletti assunti alle ’rosse’?

"Ho notizia di due ragazzi".

Il percorso di studio è complesso: informatica, elettronica, meccanica, elettromeccanica, e così via...

"E’ così. E prevede anche una parte teorica di tutto rilievo. Capisce che non possiamo portare avanti tutti. Procureremmo dei danni se lo facessimo. Proprio per questo abbiamo sempre severamente scremato, al fine di garantire agli studenti un percorso decoroso per il proprio futuro".

Ci sono molti ripetenti?

"Capita a volte che ci si iscriva tre volte di fila, ottenendo lo stesso risultato. Noi in genere la terza iscrizione non l’accettiamo. A quel punto vanno altrove, magari a un istituto professionale".

Mario Gradara