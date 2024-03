La lezione del campione. Quagliarella ai ragazzi:: "Inseguite i vostri sogni e non arrendetevi mai"

Di gol ne ha fatti oltre 200 tra le squadre di club e la Nazionale. Ma uno dei suoi gol più belli Fabio Quagliarella l’ha messo a segno ieri mattina, a Rimini. Insegnando a bambini e ragazzi che devono crederci sempre, nei loro sogni. Che non devono temere sconfitte e delusioni. Perché "nella mia carriera ho imparato molto di più da alcune sconfitte che da tante vittorie...". Parola dell’ex attaccante della Nazionale e di Juventus, Sampdoria, Torino, Udinese, Napoli, protagonista della speciale lezione con gli studenti delle ’Maestre pie’. Ad attenderlo ieri centinaia di bambini e ragazzi (dagli alunni delle materne fino a quelli del liceo), che l’hanno accolto tra striscioni e cori da stadio. Prima il saluto nel giardino della scuola, insieme alla direttrice suor Nella, al vescovo Nicolò Anselmi ("Ti ho visto segnare tanti gol quando andavo allo stadio a Genova, ma ti devo confessare che tifo Torino", se la ride il vescovo) e al sindaco Jamil Sadegholvaad. Poi la ’lezione’ in aula magna, organizzata dal coordinatore scolastico Manuel Mussoni. Era stato lo stesso Mussoni a invitare Quagliarella a Rimini, per parlare con gli studenti. "Abbiamo un caro amico in comune, quando mi ha fatto la proposta a gennaio ho subito accettato", svela il campione. Che non si aspettava un’accoglienza tanto calorosa di bambini e ragazzi: "Mi hanno stupito ed emozionato...".

Era la prima volta che le capitava di tenere una lezione?

"Altre volte mi era capitato di incontrare i ragazzi delle scuole, ma ieri è stata la prima – confessa Quagliarella – in cui mi sono trovato da solo, e davanti a così tanti studenti".

Un’emozione degna di un gol?

"Sicuramente. È stato bello confrontarsi con loro, parlare dei valori dello sport, dei sacrifici che si fanno per inseguire il proprio sogno. Ai ragazzi dico: credeteci sempre, imparate dalle sconfitte e non smettete mai di inseguire i vostri sogni".

E lei, dopo una carriera costellata da tanti gol in serie A e in Nazionale, cosa sogna di fare?

"Ho avuto la fortuna di giocare fino a 40 anni. E fosse stato per me, avrei giocato fino a 60. Ma ancora non so cosa voglio fare del mio futuro".

Segue il Rimini? Sa che finalmente c’è il progetto per rifare lo stadio?

"Seguo anche il Rimini, sì, perché qui gioca un caro amico, Jacopo Sala. Spero che venga realizzato il nuovo stadio. Tante altre città dovrebbero realizzare nuovi impianti, magari coperti e più moderni. Chi ama il calcio e va allo stadio se lo merita".

Ha giocato anche contro Messi e Cristiano Ronaldo: chi dei due è più forte?

"Due campioni inarrivabili, fanno un altro sport... Ma nel primo anno di CR7 in Italia la classifica capocannonieri l’ho vinta io".

Ultima e inevitabile domanda: lo scudetto è già dell’Inter?

"Mi pare proprio di sì...".