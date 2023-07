La lezione del sindacato: "No alle speculazioni"

Chi meglio di loro avrebbe potuto ripercorrere la strada percorsa negli ultimi 39 anni dalla Confederazione del Lavoro? Stefano Macina (1984-1992), Pio Chiaruzzi (1992-1994), Giovanni Ghiotti (1994-2010), Giuliano Tamagnini (2010-2021), e l’attuale segretario generale Enzo Merlini l’altra sera al Teatro Titano hanno aperto le celebrazioni per gli 80 anni del sindacato. Non senza toccare i temi legati all’attualità. Una serata nel ricordo degli anni passati, ma con uno sguardo attento verso il futuro. "Fin dalla fine degli anni ’70 – ricorda l’attuale segretario Merlini – ricorrono gli appelli della Csdl a tutelare l’economia reale dal pericolo che venisse soppiantata da quella fittizia e finanziaria. Questo appello è valido ancora oggi, tanto più a fronte dell’enorme debito pubblico che grava sulla testa di tutti i cittadini, e che non vogliamo ricada sulle nuove generazioni". Di economia reale parla anche Tamagnini. "Ancora oggi – dice dal palco del teatro davanti a una platea di ospiti, lavoratori e cittadini – vediamo che si sta spingendo verso la speculazione (il riferimento è al Des, ndr), piuttosto che investire sull’economia reale". L’ex segretario Macina fa un passo indietro nei tempi in cui l’obiettivo della Csdl e del sindacato era conquistare altri diritti, oltre a quelli strettamente connessi al lavoro in fabbrica o in ufficio. "Peraltro in quegli anni – ricorda – era molto aumentato il numero delle donne lavoratrici, per le quali si rendevano necessari nuovi servizi e diritti per la tutela della famiglia". Chiaruzzi ha ricordato come il suo periodo alla Segreteria generale sia stato caratterizzato da una serie di successi. "Nel 1992 è stato rinnovato il contratto dell’industria senza neanche un’ora di sciopero. Si era realizzato il primo protocollo di relazioni sociali e industriali con l’Anis, che prevedeva procedure di confronto che hanno portato alla positiva conclusione del contratto. Nel ‘93 abbiamo organizzato un convegno insieme alla stessa associazione Industriali, sui cambiamenti dell’economia in rapporto all’Unione Europea". Anche Ghiotti ricorda i suoi anni di mandato. "Uno degli obiettivi è stata la ricerca dell’unità organica del sindacato, per realizzare una organizzazione unitaria e pluralista. Ma la politica ha avuto grandi responsabilità nel contrastare questo progetto. Un sindacato unito e forte fa paura".