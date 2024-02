La lezione del sindaco: "Cari ragazzi, la burocrazia blocca il vostro futuro"

"A malincuore non ho potuto partecipare l’altro giorno all’apertura del programma ‘Valturio Economia’ dedicato al futuro professionale delle ragazze e dei ragazzi". Così interviene il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Una bella iniziativa che offre una panoramica informativa e formativa aggiornata su quanto si sta muovendo nel mondo del lavoro: dal tema dell’Intelligenza artificiale fino alle prospettive e ai problemi che presentano i ‘nuovi mestieri’. Questa forma di scuola va sostenuta, stimolata, affiancata. Questo vorrei dire a tutte le scuole di Rimini che si stanno orientando verso la ‘preparazione al mondo di fuori’. Ma aggiungerei un ma... da boomer quale sono io. Vedo il programma dei lavori, i titoli degli interventi dei relatori e dei format di dibattito e mi entusiasmo. Mi entusiasmo fino a che penso come discussioni strategiche del tipo l’intelligenza artificiale, l’impresa privata contemporanea, il nuovo mondo che si para davanti a voi, a mia figlia, ai nostri ragazzi, impatti su un sistema burocratico cadente come quello italiano. Durante l’anno mi reco qualche volta all’estero e confesso che quando torno il pessimismo mi assale. C’è nel nostro Paese un rifiuto cronico della modernità e dell’innovazione, una paura e una diffidenza folli di uscire dai binari della consuetudine che poi le leggi e le procedure ìstituzionali a tutti i livelli concorrono a immobilizzare ogni cosa. Pensate per un attimo alle colonie marine lungo l’intera costa italiana, quella romagnola compresa. Leggi e leggine da decenni bloccano ogni idea o investitore. Si preferisce adorare la cenere piuttosto che alimentare il fuoco. Vorrei essere ottimista per i nostri giovani ma non riesco ad esserlo fino in fondo. La burocrazia non blocca solo una colonia o un progetto: uccide entusiasmo e futuro quando muta la sua originaria natura di garanzia in autoconservazione. Per questo vorrei dire agli studenti del Valturio, a tutti gli studenti di Rimini, che oltre alla conoscenza sarebbe un peccato mortale trascurare parallelamente l’impegno pubblico, l’impegno civico per le città, per il Paese al fine finalmente di cambiarne la cultura della diffidenza che si traveste da burocrazia. E questa è una pre condizione necessaria a far sì che si realizzi tutto il potenziale e le competenze di cui le ragazze e i ragazzi sono straordinari portatori".