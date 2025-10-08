La lezione di ’Lollo’: "Ognuno di noi è speciale"

"Tutte le grandi esperienze e avventure che ho vissuto, le ho vissute proprio perché non ho una gamba". Parole di coraggio e di speranza quelle di Lorenzo ‘Lollo’ Marcantognini, giovane calciatore e velocista paralimpico, che hanno emozionato gli oltre 300 studenti presenti ieri all’incontro con lui all’istituto Einaudi - Molari di Santarcangelo.

L’evento, il terzo di una serie organizzata da Amazon col Comitato italiano paralimpico, ha visto Lorenzo raccontare la sua vita con forza, energia contagiosa e anche ironia. Nato con una malformazione alla gamba, che gli hanno amputato quando aveva 4 anni, Lorenzo non ha mai smesso di sognare e oggi fa parte della Nazionale di calcio amputati e delle Fiamme azzurre. Marcantognini ha parlato del valore di indossare la maglia azzurra, della fatica e della responsabilità che ne derivano. I ragazzi nell’aula magna pendevano dalle labbra di Lorenzo, che a un certo punto si è tolto la protesi in carbonio e l’ha fatta passare tra i presenti. Ogni curva e fibra di quella protesi ha mostrato loro una storia di resilienza e innovazione. Quel momento ha trasformato l’aula in un laboratorio di emozioni, dove il contatto fisico con l’oggetto ha reso tangibile il tema della disabilità, abbattendo ogni barriera tra teoria e realtà. Il messaggio di Lorenzo agli studenti è stato chiaro e potente: "Siamo tutti imperfetti, allo stesso tempo ognuno di noi è unico. Amatevi perché amarsi è la cosa più bella del mondo". Per il sindaco Filippo Sacchetti "è importante organizzare nelle scuole momenti di riflessione e di confronto con persone che dimostrano la loro voglia di riscatto nonostante le avversità della vita".

Riccardo Bianchini