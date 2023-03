La lezione di Petrosino per diventare grandi leggendo Pinocchio

Una serata con Pinocchio, per imparare a diventare grandi. È arrivato il tempo del penultimo appuntamento con la rassegna filosofica Ritratti d’Autore a Misano. Domani alle 21, sul palco del cinema teatro Astra, andrà in scena un classico della letteratura: Pinocchio. A raccontarlo sarà il filosofo Silvano Petrosino che metterà al centro della lezione il dramma del diventare uomini, più precisamente del diventare figli e del diventare padre, uno snodo centrale nella vita. Silvano Petrosino è professore di Filosofia morale e di Filosofia della comunicazione all’Università Cattolica di Milano. Si è occupato di vari orientamenti della filosofia francese contemporanea, dedicando in particolare studi all’opera di Lévinas e Derrida. Tra i suoi libri recenti: Contro il post-umano. Ripensare l’uomo, ripensare l’animale, pubblicato nel 2017.