La lezione di Riccardi sulla pace

Una lezione di pace con il professor Andrea Riccardi. Lo storico, già ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione dal 2011 al 2013, nonché cittadino onorario del Comune di Rimini dal 2000, arriverà oggi alle 18,15 al cinema Fulgor per tenere una lectio magistralis dal titolo ‘Rimini per la pace’. Ad organizzare l’incontro il Comune e l’Assemblea legislativa della Regione. A fare gli onori di casa sul palco ci saranno il sindaco Jamil Sadegholvaad e la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione, Emma Petitti. A loro spetterà l’apertura alla riflessione su un tema estremamente attuale in un momento storico complesso, segnato da conflitti, tensioni tra popoli e la guerra alle porte d’Europa. Aderisce all’iniziativa la Rete della Pace di Rimini. L’obiettivo è far partire da Rimini non un semplice messaggio di pace, bensì una riflessione critica e non banale sugli scenari internazionali. "Da Rimini, insieme al professor Andrea Riccardi, senza dubbio una delle voci più autorevoli e credibili sul tema della pace, lanciamo una ‘chiamata alla concordia’ che speriamo possa essere ascoltata da tutto il Paese: noi diamo il nostro contributo - dice Sadegholvaad –. Oggi credo che la più grande arma da utilizzare contro le guerre, contro gli atti criminali, sia la negoziazione, quel mettersi attorno a un tavolo che solo la diplomazia internazionale può ambire a percorrere". Per la presidente Petitti: "Attraverso questa iniziativa vogliamo sottolineare la nostra attenzione nel creare situazioni di riflessione collettiva volti a sensibilizzare sul tema della pace, che deve essere una costruzione continua che va alimentata con un lavoro quotidiano".