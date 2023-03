"La lezione di Sgarbi il nostro regalo ai riminesi"

Un teatro Galli da tutto esaurito domani, per la ’lezione’ di Vittorio Sgarbi. Un evento in cui il critico d’arte racconterà l’arte e la storia di Rimini con il suo stile inconfondibile. L’iniziativa è stata voluta e organizzata dalla Lasersoft, azienda riminese specializzata in software per hotel, bar, ristoranti, negozi, che ha voluto regalare l’evento con Sgarbi alla città (l’ingresso è gratuito, i biglietti disponibili sono stati ’bruciati’ in poche ore).

"Negli ultimi dieci anni – spiegano i titolari di Lasersoft Antonio Piolanti e Marco Pesari – la città è rinata. La cultura e la storia si sono, finalmente, riappropriati di spazi distrutti o usati come parcheggi. Lo stesso lungomare è rinato, talmente splendido da fare invidia in Italia e nel mondo". Ogni anno la Lasersoft svolge un evento per presentare tutte le sue novità, accompagnato da uno spettacolo. "Il tema del meeting quest’anno è la cultura. Cercavamo un’idea originele che ci permettesse di coniugare il meeting con la voglia di fa conoscere Rimini in modo diverso, mostrando il suo rinascimento e i suoi tesori".

Da qui la decisione di organizzare l’evento al Galli con Vittorio Sgarbi, "l’unico a nostro parere in grado di rappresentare e diffondere la cultura con linguaggio e competenza ineguagliabili. E Il Comune, venuto a conoscenza, ci ha proposto di regalare questo evento alla città permettendo a chiunque di partecipare. Per noi, è il modo di restituire ai nostri concittadini qualcosa che rappresenti il valore di essere parte di Rimini e dei suoi successi".