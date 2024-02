La lezione di vita di Allevi

Chi non ha guardato Sanremo? E chi oltre alle canzoni non ha ascoltato l’intervento di Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale? Un mieloma multiplo, tumore che colpisce il midollo osseo, lo ha attaccato e ha dovuto mettere la sua passione e quindi il suo lavoro al secondo posto. Allevi, a causa della sua malattia, ha perso tutto, ma non la grinta di andare avanti e la speranza. Il dolore lo ha portato a riflettere e ad apprezzare la vita. Ha scoperto che i numeri non contano che ognuno di noi è unico e irripetibile. Dall’ospedale si è reso conto della bellezza del creato cogliendo perfino la differenza tra il rosso del tramonto e quello dell’alba. Dal palco dell’Ariston ringrazia i medici, la sua famiglia per essergli stata sempre vicino, e gli altri pazienti che chiama guerrieri. "C’è qualcosa in me, in noi, di eterno". Con queste parole Allevi ci testimonia che quando tutto crolla e resta solo l’essenziale, il giudizio degli altri non conta più: c’è una forza che permane in noi anche se tutto cade. Che sorpresa ricevere dalla malattia doni inaspettati e così preziosi!

Giulia Fontana, Bianca Malpassi, Leonardo Molari, Virginia Olmeda,

Riccardo Prioli Classe II