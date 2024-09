La Liberazione 80 anni fa. Riflessioni sulla pace e il valore della memoria

Rimini ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione con una serie di eventi commemorativi, culminati ieri in un convegno al Teatro Galli, dove quasi 200 studenti di otto scuole superiori, assieme a una delegazione da Pesaro, hanno partecipato a una riflessione collettiva sul valore della memoria e sulla cultura della pace. L’evento ha visto la partecipazione di Martin Schulz, presidente emerito del Parlamento Europeo, e della storica Patrizia Dogliani, docente all’Università di Bologna. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza dei tragici eventi del passato per costruire un futuro fondato sull’unità e la non violenza.

Martin Schulz ha ricordato come sia cruciale, oggi più che mai, difendere l’idea dell’Europa per evitare che i fantasmi di odio e violenza del secolo scorso tornino a manifestarsi. La professoressa Dogliani ha tracciato un parallelismo tra le sofferenze dei civili riminesi durante la Seconda Guerra Mondiale e quelle delle vittime delle guerre contemporanee, in Europa e nel mondo. I relatori hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani alla pace attraverso la comprensione delle tragedie del passato e del presente.

Il sindaco, Jamil Sadegholvaad, ha ribadito che il 21 settembre rappresenta una data fondamentale nella storia della città. Ha esortato i giovani a proteggere i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà, ricostruiti tra le macerie della guerra. Il convegno si è concluso con la deposizione di una corona in piazza Cavour, in memoria dei caduti della Liberazione di Rimini. L’evento, organizzato in collaborazione con Anvcg e Anpi, ha sottolineato l’importanza della memoria storica per promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, basata su valori costituzionali e sull’educazione alla non violenza.