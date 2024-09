La Liberazione ‘compie’ ottant’anni

Il 21 settembre di 80 anni fa avveniva la Liberazione di Rimini. Furono i soldati greci della III Brigata di Montagna a entrare per primi in città, dopo che nella notte tra il 19 e il 20 i soldati canadesi si erano aperti un varco a San Fortunato, sul colle di Covignano, mentre i tedeschi si ritiravano oltre il Marecchia in piena. Alle 19.15, sul palazzo Garampi distrutto dalle bombe, sventolava la bandiera greca e quella canadese. Proprio in quella giornata, l’anagrafe comunale registrava la nascita di due bambini: Gherardo e Mafalda. Per celebrare la Liberazione, il Comune ha deciso di creare un programma apposito, volto alla riflessione, alla memoria e alla pace. Un fitto programma di iniziative dal taglio trasversale e inter-generazionale, con la comune volontà di avvicinare i giovani al passato della loro città.

A precedere l’incontro ufficiale dell’80esimo anniversario, la presentazione del podcast La Liberazione di Rimini. Alle 18 di venerdì, alla Cineteca, sarà infatti possibile approfondire il lavoro svolto dallo storico militare Andrea Santangelo. Doppio appuntamento invece sabato, che vedrà l’incontro Raccontare la guerra per educare alla pace alle 9.30 al Teatro Galli e, a seguire, la presentazione del gioco da tavola Rimini Libera, alla Cineteca, alle 17.30. L’incontro mattutino con le scuole superiori, il cui ingresso gratuito è aperto anche alla cittadinanza, vede la partecipazione di Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo. Nel pomeriggio, invece, sarà illustrato il gioco da tavola il cui obiettivo è quello di mostrare a tutti cosa significano la guerra e l’annullamento di una città.

Domenica, ci sarà una doppia riflessione storica all’insegna della natura. Alle 8.30 del mattino sarà infatti possibile prendere parte a una camminata tra i colli di Covignano, il cui scopo è quello di ripercorrere parte dei luoghi simbolici della linea gotica. Alle 11, invece, si terrà la Veleggiata per la Pace, con direzione Riccione. Tra gli eventi conclusivi si ricordano le due presentazioni, entrambe in Cineteca, del libro di Marco De Paolis Caccia ai nazisti, lunedì alle 17:30, e del libro di Johann Golda Batteria, Fuoco!, il 27 settembre, sempre alle 17:30. "La Liberazione del 21 settembre 1944 – le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad – è per Rimini il nostro mito fondante, la nostra Bastiglia".

Andriy Sberlati