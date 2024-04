La Liberazione di Bellariva. Morolli: "Varchi aperti per il ponte". E la piscina di Viserba accelera

Varchi al mare a Bellariva. "I lavori partiranno il 22 aprile con la posa delle rampe che consentiranno di raggiungere gli stabilimenti attraverso il cantiere del Parco del mare. Per il ponte del 25 aprile sarà tutto finito e i varchi saranno utilizzabili". La buona notizia per i bagnini e gli altri operatori della zona di Bellariva interessata dai lavori del Parco del mare – tra piazzale Gondar e via Siracusa – arriva dall’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. "Il confronto tra gli uffici e gli operatori è costante. I varchi saranno realizzati e pronti per il ponte della Liberazione. Questo non rallenterà i lavori. Al contrario il cantiere procede nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo dati. La fine dei lavori è prevista per metà giugno. Rispetto a quanto era accaduto in passato con altri tratti del Parco del mare, questa volta non ci sono stati imprevisti e causa di forza maggiore a complicare le cose. I materiali sono stati reperiti nei tempi, i costi sono rimasti quelli stabiliti".

Spostandosi sulla Statale 16, entro maggio è prevista l’apertura del sottopasso ciclopedonale di via della Fiera, una delle opere a carico di Autostrade per l’Italia rientranti nel finanziamento di 10 milioni di euro che permetteranno di ricucire la frattura del territorio provocata dalla Ss16, unendo la città a mare e a monte dell’Adriatica. Intanto a Viserba proseguono come da tabella di marcia i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale e la progettazione del parco Don Tonino Bello. Nel cantiere della piscina la ditta al lavoro sta completando il getto del solaio del piano terra, per poi procedere agli interventi in elevazione della struttura. In parallelo gli uffici stanno predisponendo gli atti di gara per affidare il progetto di riqualificazione del parco don Tonino Bello, l’area su cui si affaccia la piscina.

a.ol.