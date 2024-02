La libertà altrui osservata da lontano

Un uomo solo, seduto, quasi inchiodato, su una sedia e il celebre brano ‘Il mondo’ di Jimmy Fontana. Si apre così lo spettacolo ‘Come una specie di vertigine’, che vede l’ineccepibile interpretazione di Mario Perrotta nei panni di un personaggio segnato dalla malattia. Incapace di spostarsi, alzarsi o semplicemente di muovere il capo, colui che viene definito disabile, diversamente abile o nano, è obbligato a osservare da lontano la libertà altrui, costretto nella sua sedia girevole. "Il Calvino Italo", come viene chiamato, ha dedicato a questo personaggio solamente la fine di un capitolo di un suo libro, "La giornata d’uno scrutatore". Il racconto, non tra i più celebri dell’autore, ha come protagonista un cittadino chiamato a fare lo scrutatore nel ‘Cottolengo’ di Torino, un istituto religioso in cui sono ricoverati individui affetti da gravi impedimenti fisici o mentali. Lo scopo di Amerigo, lo scrutatore, è quello di evitare che i religiosi di fatto inducano gli ospiti a votare per la Democrazia Cristiana. Tra i vari personaggi c’è un nano, che si affaccia a una finestra con i suoi occhi apparentemente privi di pensieri e l’espressione fissa. Ispirandosi a queste poche righe di Calvino, Mario Perrotta crea uno spettacolo in cui il protagonista è il nano, un individuo che non desidera compassione, ma un contatto vero con il resto del mondo. Lui stesso, che vorrebbe scoprire cosa c’è fuori dal Cottolengo, al contempo tenta di convincersi che la realtà dell’istituto, lontana dalle "città invivibili", sia piena di dignità. Ma la quotidiana apparizione di suor Antica, emblema del mondo che gira, della canzone, per quanto lo ravvivi, non è sufficiente. L’originalità dell’autore sta nell’aver inserito sapientemente riferimenti a altre opere di Calvino, tra le quali ‘Il Barone Rampante’: il protagonista del romanzo, Cosimo, che decide di trascorrere il resto della sua vita sugli alberi, è l’emblema della voglia di disobbedienza e di libertà del nano, libertà che forse viene adoperata male da chi ne gode maggiormente.

Giacomo Pucillo

VC liceo Einstein

Coordinamento Centro

Diego Fabbri di Forlì