La libertà secondo Frankie hi-nrg

La Festa della Liberazione di Rimini avrà come protagonista un grande artista: Frankie hi-nrg mc, all’anagrafe Francesco Di Gesù, rapper, regista di videoclip, autore di documentari, attore e fotografo. Forse uno dei primi in Italia ad aver messo d’accordo critica e pubblico, e che grazie a hit senza tempo come Fight Da Faida o Quelli che benpensano è stata l’ispirazione per generazioni di artisti italiani. La cooperativa sociale Cento Fiori ha voluto lui per l’evento gratuito che si terrà al parco de ‘La Serra Cento Fiori’ oggi. L’artista si esibirà nel tardo pomeriggio, mentre già dalle 15 si terrà la finale del contest ‘ChiAmaLaCittà’ e concluderà la serata Dj MUna feat. Ale Pagliarani Sax.

Frankie hi-nrg mc, che significato dà alla parola libertà?

"Questa parola può avere parecchi significati. Nonostante tutto, rispetto al passato, si sta meglio. Diciamo che è un ventaglio che si apre e uno sceglie la curva che più lo rappresenta. Quando il ventaglio è chiuso, la libertà non esiste ed esistono solo altre parole come orrore, chiusura, disagio, morte, repressione".

Che tipo di concerto sarà, in questa terra che lei ha definito "di grandi contrasti"?

"Non farò un live comizio e non mi va di parlare del governo. Però spenderò due parole su cosa vorrei che fosse il lavoro di un governo. La Romagna è la sintesi dell’Italia: operosa, avventurosa, sempre pronta ad un repentino cambiamento. Racchiude in sé tutti i contrasti dell’italianità. Inoltre ho sempre pensato che la gente di Rimini, dell’entroterra, non dia mai nulla di scontato. Vedo il popolo romagnolo come quelle dita che schiacciano il tasto del cambiamento".

Lei è considerato uno dei padri del rap impegnato: è dunque possibile portare avanti idee politiche con la musica? Ricordiamo che nella sua canzone del 2008 ‘Rivoluzione’ scrisse: ‘Mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro complici’.

"La musica, in qualche misura, si porta sempre appresso un messaggio, che quando viene fatto proprio da persone che poi lo propagano diventa politica. Il rap è denuncia, quindi un atto politico. Però non si può fare la rivoluzione con le arti: la musica, e tutto ciò che comprende la parola arte, può stimolare la rivoluzione, ma quella la devono fare le persone con le proprie idee, unendo la disperazione, il malcontento, e ribellandosi".

La sua generosità contenutistica ha generato un brano cult come Quelli che benpensano, ma questi hanno anche ‘figliato’. Come la mettiamo?

"Io non giudico, il giudizio si fa nella testa delle persone: descrivo, metto tutto su un vetrino e ci punto la lente di un microscopio, raccontando quello che vedo. E vedo che sì, hanno fatto figli, ma molti di quei figli prendono le distanze e per la legge del contrappasso si prendono la rivincita sui padri che ben pensavano".

Rosalba Corti